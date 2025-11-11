¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¡×¤Æ¤ó¤«¤óÈ¯ºî¤Ç2¿Í»à½ý»ö¸Î µõµ¶¿½¹ð¤ÇÌÈµö¹¹¿·¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò5Ç¯=ÀÅ²¬ÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô
ÉÍ¾¾»Ô¤Ç2023Ç¯7·î¡¢µõµ¶¤Î¿½¹ð¤ÇÌÈµö¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë»ýÉÂ¤ÎÈ¯ºî¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿ÃË¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»152¹æ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¤Æ¤ó¤«¤ó¤ÎÈ¯ºî¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï»ö¸Î¤Î4ÆüÁ°¤Ë¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤ËÉÂµ¤¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¤¤È¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊýºÛÈ½½êÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÎÐÔ»ÊÄ¾ÈþºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤¬ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ëµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢°å»Õ¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¡£
´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò5Ç¯6¤«·î¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£