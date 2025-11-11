¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡í¥«¥º¡í¤Î¡Ö11¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê11»þ11Ê¬¥ªー¥×¥ó¡ª »°±º·»Äï¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¡ÖGOAL BASE¡×¤¬¼·´ÖÄ®¤ËÉü³è=ÀÅ²¬
¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤È·»¤ÎÂÙÇ¯¤µ¤ó¤¬¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬11·î11Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñ¡¦ÀÅ²¬¤ÎÎò»Ë¤È¡¢·»Äï¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ®¤Î°ì³Ñ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖGOAL BASE SHIZUOKA¡×
ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ®¤Î°ì³Ñ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖGOAL BASE SHIZUOKA¡×¡£¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤È·»¡¦ÂÙÇ¯¤µ¤ó·»Äï¤¬Êâ¤ó¤Àµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥Ë¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢ÃÎÎÉÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢11·î11Æü¸áÁ°11»þ11Ê¬¡£Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ü¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥¡¥ó¡äQ.¤½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡© ¡Ö¤Ï¤¤¡ª¥«¥º¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¤¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡ØÀÅ²¬¡á¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ã»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ì¤¬¥«¥º¤¬2Ç¯Ï¢Â³¥êー¥°Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î±É´§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡× Q. ¤³¤ì¤â¤´ËÜ¿Í¤¬ÃåÍÑ¡© ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥º¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤¬»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥¸¥ãー¥¸¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥Ã¥«ーÀìÌçÅ¹¡ØGOAL¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿À×ÃÏ¡£»°±º·»Äï¤ÎÉã¡¦ÀëÍº¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Å¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¡ä¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÎÈ¯Ãå¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Å¹ÈÖ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
2017Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11·î11Æü¡¢»°±º·»Äï¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¡ØGOAL¡Ù¤¬Éü³è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¡ä¡Ö¥µ¥Ã¥«ーÊ¸²½¤Îº¬ÉÕ¤¤¤¿³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× Q.»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤â¤¤¤º¤ìË¬¤ì¤ë¡© ¡ÖÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£¡Ø¥ä¥¹¤µ¤ó¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤·¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Æ°²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¼Ì¿¿Á÷¤Ã¤¿¤é³Ê¹¥¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
²¦¹ñ¡¦ÀÅ²¬¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥µ¥Ã¥«ーÊ¸²½¡£
¤½¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢»°±º·»Äï¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨Êª¤Ïº£¸å¡¢¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸á¸å2»þ～¸á¸å10»þ¡ÊÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï¸áÁ°10»þ～¸á¸å6»þ¡ËÄêµÙÆü¡§·îÍË¡¦²ÐÍË¡¦³Ö½µÌÚÍË