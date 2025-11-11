ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１１日発表した２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前年同期比２・９倍の２兆９２４０億円と中間期として過去最高となった。

対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩを始め、投資先の企業価値が上昇したことが寄与した。

９月中間期の投資利益は３兆９２６７億円と、前年同期の２兆６５１０億円から１兆円以上増加した。主因がオープンＡＩの企業価値向上だ。

ＳＢＧは２４年９月、オープンＡＩに５億ドルを出資して以降、同社への投資を積み増している。今年３月には最大３００億ドルを追加出資することで合意。年内に完了すれば、累積額は３４７億ドルに達する見込みだ。

オープンＡＩは非上場だが、出資を募る際に算出される企業評価額が大きく伸びている。直近１０月時点で５０００億ドル（約７７兆円）と見込まれ、３月の２６００億ドルから２倍近くに膨らんだ。これがＳＢＧに多額の含み益をもたらした形で、オープンＡＩ関連の利益額だけで２兆１５６７億円に上った。

また９月に行った米半導体大手インテルへの２０億ドルの出資に伴い１３５３億円の利益を計上したほか、ＳＢＧが運営する投資ファンドも韓国ネット通販大手などの株価上昇で利益を伸ばした。傘下の通信大手ソフトバンクや英半導体設計大手アームなどの業績も堅調だった。

ＳＢＧはチャットＧＰＴなどの生成ＡＩが登場して以降、孫正義会長兼社長の下でＡＩ関連投資への傾斜を強めている。米国でデータセンターなどのＡＩインフラに巨額投資を行うと発表したほか、１０月にはスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業を約５４億ドルで買収すると発表した。

ＳＢＧの後藤芳光取締役専務執行役員は１１日の決算記者会見で「現実世界で稼働するロボットとＡＩが一体化し、複雑な行動を自律的にできる時代が近づいている。さらに挑戦しないといけない」と説明した。

ただ、投資会社としての色彩が強いＳＢＧの業績は投資先企業の株価などに大きく左右され、動向次第では揺り戻しが起きるリスクもある。過去にはコロナ禍などもあり、２３年９月中間期には１兆４０８７億円の最終赤字を計上した。

世界的なＡＩブームに株式市場は沸いているが、市場では、ＡＩ関連企業が巨額の投資に見合った収益を上げられるか懸念する声もある。