ºå¿À¡¡»ÄÎ±·èÄê¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×Çº¤ßÈ´¤¤¤¿·èÃÇ¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢°úÂà¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ú°ìÌä°ìÅúÁ´Ê¸¡Û
¡¡ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£±£±Æü¡¢º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤·¡¢·èÃÇ¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç´¿À¼¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¶áËÜ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ç£·Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´¿À¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯Ìîµå¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤Î·Ð°Þ¤ä»×¤¤¤Ê¤É¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ì¤Ã¤¿¶áËÜ¡£°Ê²¼¡¢²ñ¸«¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡ÝÊó¹ð¤ò¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý·è¤á¼ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ç£·Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´¿À¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯Ìîµå¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÝµåÃÄ¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËèÇ¯Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢À®ÀÓ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¤«¡¢¥±¥¬¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤Þ¤¢¡¢°úÂà¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÏÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Î¸¢Íø¤À¤«¤é¡¢ËÜÅöÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·ÀÌó°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¢¤Û¤ó¤È¡¢£±£±Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Èº£»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¤Í¡¢ËÜÅö»¨¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦À³Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂç»ö¤Ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤¢¤È²¿Ç¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤ËµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£µåÃÄ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå°Ê³°¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢²¿²ó¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ýºå¿À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµåÃÄ¡©
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤±ï¤¬¤¢¤ëµåÃÄ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥àÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï£±£±Ç¯¡¢£±£²Ç¯Í¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡££²Ç¯Á°¤Èº£Ç¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÈµåÃÄ¤Î¿Í¤È¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¡¢¤Þ¤¿´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯Ìîµå¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ëµåÃÄ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
¡¡¡Ö¤Þ¤¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£³Ú¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂÎ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡£¼ºÇÔ¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¤Ã¤È²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£ËÍ¤ÏËÍ¤é¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝºÇ¸å¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ì¸À¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î´¿À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤Ï°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×