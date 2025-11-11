ヒコロヒー、齊藤京子が「イッパシの女優さんになって嬉しい限り」

タレントのヒコロヒー（36歳）が、11月11日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。齊藤京子について「イッパシの女優さんになって嬉しい限り」と語った。



連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演している齊藤京子と水野美紀が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



齊藤を良く知る人物として、バラエティ番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）で共演しているヒコロヒーがVTR出演し、齊藤について「アイツが23くらいの時から番組が始まってるんですけれど、その頃なんかひどかったですよ。『ヒコロヒーさん、もっと鏡見たらどうですか』とか言われてましたからね」と話す。



アイドルを卒業して女優として活動するようになった齊藤について、ヒコロヒーは「イッパシの女優さんになって嬉しい限りですけれど、根本はあまり変わってないんじゃないですかね。変なヤツです」と語った。