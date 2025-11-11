ドル円１５４．２０近辺、ユーロドル１．１５７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は154.20近辺、ユーロドルは1.1575近辺で推移している。ドル円は東京午前に154.02付近から154.49付近まで上昇したあとは、値動きが一服している。ただ、調整の動きも154円台での取引からは離れていない。きょうはベテランズデーのため米債券市場が休場となっている。あすに米下院での採択を控えていることもあって様子見ムードが支配的だ。



ユーロドルは小高く推移している。きょうは対ポンドでのユーロ買い圧力がみられている。日本時間午後３時発表の英雇用統計が弱含んだことでポンド売りとともにユーロ買いが広がった格好。ユーロドルは1.1578付近に高値を伸ばし、足元でも高値付近で推移している。対するポンドドルも1.3117付近まで下落したあとは、1.3150付近へと下げ渋り。ここ1-2時間はドル売りが優勢になっている。



USD/JPY 154.19 EUR/USD 1.1575 GBP/USD 1.3151

