「もっちり」「じんわり甘〜い」干し芋にうるさいアラフィフも感動…味よしコスパよしの干し芋おすすめ2選
【写真】こんなにぎっしり入ってる！訳アリ「干し芋」
本格的な寒さが到来するこの季節、あったかい焼き芋が恋しくなりますが、手軽に食べられる干し芋は、芋好きにとって欠かせないストック品！
干し芋を食べ尽くしてきたアラフィフが「これは！」と思ったおすすめ干し芋を2つご紹介します。
■Amazonで超人気！幸田商店 べにはるか ほしいも 640gの実力は？
まずおすすめしたいのは、幸田商店 べにはるか ほしいも 640g ￥2,700です。Amazon干し芋部門ランキング上位常連、2,500件の評価、星は5つ中4.2の人気商品。
いろいろな量のセットを選べるのですが、私は一袋320gの二つセット￥2,700（税込）がお気に入りです。
こんな感じで、段ボール素材の薄めのボックスに2袋入って届きます。
まず色が黄金色です。一袋の量は320gあります。大人2〜3人ですぐに食べきれる量だと思います。
さわってみるとわかるのですが、本当にやわらかい！！！しっとり感が指先から感じられます。
そしてうれしいことに厚めなので、どっしり感もあり！
口に入れるとガーンとお芋の甘さが口に広がります。濃厚かつみずみずしい風味！
原材料は、さつまいものみですので、濃厚スイーツのような味わいなのに、罪悪感なく食べられます！
2袋セットのボリューム感を確かめるために2袋開けて出してみました。結構なボリュームです！ 食べきれない場合は、食べきれる量で小分けにしてラップやジップロックで密閉して冷凍保存してもＯＫ。冷凍とはいえ、早めに食べきってくださいね。
通販でこんなにやわらかくて甘くて食べ応えもある干し芋に巡り合えるなんて感動的。干し芋好きなら一度はチェックを！
■訳アリぎっしり干し芋
茨城県はさつまいもの名産地として有名ですが、なかでもひたちなか市は干し芋の本場中の本場！
その名産地の干し芋の「お得な切り落とし」があるんです。
もとはおもに贈答品に使われる干し芋の「切り落とし」、500g×2袋で1キロ。
持つとぎっしり、重い！ 500g入りが2袋セット、こんなに入って税込み3,348円。
肝心なお味はというと、程よく噛み応えもありつつ、じんわりあま〜い！
それもそのはず、この干し芋、実は、いちばんおいしい外側部分が入ってるそうなんです！
サツマイモは中心より外側のほうが熟成が進んで甘みが強いので、この切り落としはむしろ“おいしいとこどり”なんだそう。
さらに、干し芋の色が少し茶色っぽいものほど甘みが安定しているらしく、この干し芋にもその“当たり色”がたくさん入っています◎。
贈答用としては形が少しいびつだったり小さめだったりするけれど、その分食べやすいのもメリット。
小さなお子さんやご年配の方でも食べやすいサイズ感です。
しかも切り落としだから価格もお手頃！
おいしい・食べやすい・安いの三拍子そろった、うれしい干し芋をお探しの方におすすめです。
文＝レタスクラブ編集部YYY