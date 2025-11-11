ÃæÅç·ò¿Í¤¬º´µ×´ÖÂç²ð¤ÈKAT-TUNµÒÀÊ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍÙ¤êSnow Man¡¦¹âÌÚÍºÌé¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤ËüºÐ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¢£¡ÖKAT-TUN¤ÎDON¡ÇT U EVER STOP¤Ç¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢KAT-TUNÀèÇÚ¡£¡×¡ÊÃæÅç¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¸ø³«¤Î¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù´ÑÍ÷ÀÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
ÃæÅç·ò¿Í¤¬KAT-TUN¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤Ë»²Àï¡£¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡ÖKAT-TUN¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤È¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎKAT-TUN³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍÙ¤ëÆ°²è¡¢ÃæÅç¡¦º´µ×´Ö¤Î¤Û¤«Hey! Say! JUMP¹âÌÚÍºÌé¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ËSnow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê·Ç¤²¤¿¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï
¡Ö#¥¸¥å¥Ë¥¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍÙ¤Ã¤¿¤Ê
#µµÍü¤¯¤ó¤È¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¥²ー¥à¤·¤¿¤Ê¤¡
#ËÍ¤ÏSHESAID¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
#¥¦¥¿¥ï¥é¤Ç
#¸Ä¿ÍÅª¤ËOURSTORY～¥×¥í¥íー¥°～¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡×
¤Ê¤ÉKAT-TUN¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿²Ï¹ç¤âInstagram¤Ç¡ÖWe are KAT-TUN¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤ÇÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªKAT-TUN¥á¥ó¥Ðー¤âInstagram¤Ç¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£