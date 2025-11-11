コーデ悩む時間ゼロ！【グローバルワーク】着回し抜群でおしゃれ♡「新作セットアップ」

コーデに悩む時間がない、アイテムを組み合わせるのが苦手……。そんな問題を解決してくれそうな優れものが、【グローバルワーク】から登場！ 今回は、着るだけで即サマになる「新作セットアップ」にフォーカス。1点投入で華やかになるシャギーカーデ × オンオフ使えるリブスカートのお得なセットは、もちろんそれぞれ単体でも使えて着回し力抜群。秋冬コーデの救世主となる予感大なので、ぜひチェックして。

何も考えなくても今っぽコーデが即完成！

【グローバルワーク】「柄シャギーカーディガン＊スカートセット」\8,990（税込）

存在感のあるニュアンス柄カーディガンと、シンプルで着回しがきくリブスカートのセットアイテム。カーデはトレンド感たっぷりのシャギー素材 × 抜け感のあるVネックが魅力。異素材のリブスカートを組み合わせることで、コーデに悩まずとも最旬の垢抜けスタイルが完成します！ しかも家庭の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル仕様というのも嬉しいポイント。

アートなニュアンスを纏うグレートーンのモードスタイル

存在感のあるモノトーン柄カーデを主役に、グレーのスラックスで統一感を出したモードな雰囲気のカジュアルコーデ。ゆるめのシルエットながらも、全体を無彩色でまとめることで洗練された印象に。足元はボリュームソールのブラックシューズで引き締め、シルバーカラーのアクセや黒縁メガネがクールなアクセント。肩の力を抜きつつ、感度高めに仕上がる大人のストリートモードです。

秋カラーで魅せるきれいめカジュアル

ボルドーのハイネックプルオーバーに、モカのニュアンス柄カーデをゆるっと羽織って抜け感を。温かみのある色合わせで、季節感たっぷりに仕上げたコーデです。ボトムスはネイビーのデニムパンツでカジュアルダウンしつつ、足元のヒールローファーで大人っぽく引き締め。落ち着いた配色とリラックス感のあるシルエットがマッチした、大人のこなれ見えスタイルです。

まさに万能スカート！ カジュアルもクリーンもおまかせ！

黒のリブスカートは、カジュアルからクリーンまで幅広く着回せる万能アイテム。ゆるっとオーバーサイズのスウェットも、ストンとしたIラインスカートを合わせればメリハリのきいたバランスに。カジュアルなトップスをほどよく上品にアップデートしてくれるはず。ロング丈で気になる体型をカバーしてくれそうなところも、大人に嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子