台風第２６号は、南シナ海をゆっくりした速さで北へ進んでいます。

台風第２６号は、１１日１８時には南シナ海の北緯２０度３５分、東経１１７度５５分にあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１２日６時にはバシー海峡の北緯２１度１０分、東経１１９度００分を中心とする半径５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２００キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の１２日１８時には南シナ海の北緯２２度０５分、東経１２０度２５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

台風26号(フォンウォン)

2025年11月11日18時50分発表 気象庁

11日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 南シナ海

中心位置 北緯20度35分 (20.6度)

東経117度55分 (117.9度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

12日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 バシー海峡

予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)

東経119度00分 (119.0度)

進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 55 km (30 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

12日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯22度05分 (22.1度)

東経120度25分 (120.4度)

進行方向、速さ 東北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

13日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮古島の北北西約160km

予報円の中心 北緯26度00分 (26.0度)

東経124度30分 (124.5度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 998 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

14日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)

東経128度10分 (128.2度)

進行方向、速さ 東南東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1006 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)



■沖縄への影響は

沖縄本島地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。先島諸島では１３日は高波に警戒してください。なお、台風の進路等によっては１３日は暴風となるおそれがあります。また、沖縄本島地方と先島諸島では１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第２６号は、１１日１８時には南シナ海の北緯２０度３５分、東経１１７度５５分にあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、１２日にかけて南シナ海を北上し台湾付近で勢力を弱め、１３日には先島諸島へ接近し、１３日夜までに温帯低気圧に変わる見込みです。沖縄地方では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなる見込みです。

沖縄地方では、前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、１３日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の実況］

降り始め（１１日００時）から１１日１８時までの降水量（アメダスによる速報値）

沖縄本島地方

久米島町謝名堂 １２１．０ミリ

国頭村奥 ９５．５ミリ

久米島空港 ８６．０ミリ

宮古島地方

下地島空港 ８９．０ミリ

多良間空港 ７８．０ミリ

宮古島市下里 ７３．５ミリ

八重山地方

与那国町祖納 ２１２．５ミリ

与那国空港 １９２．５ミリ

竹富町上原 １３６．５ミリ



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １００ミリ

先島諸島 ５０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ４０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１１日２１時から１２日２１時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １５０ミリ

その後、１２日２１時から１３日２１時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ８０ミリ



［風の予想］

１１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １７メートル （３０メートル）

先島諸島 南東の風 １７メートル （３０メートル）

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東の風 １７メートル （３０メートル）

先島諸島 南の風 １５メートル （２５メートル）

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １８メートル （３０メートル）

先島諸島 北の風 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

１１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ５メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方に土砂災害警戒情報と記録的短時間大雨情報を発表しました。大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報を発表中です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

沖縄本島地方と先島諸島では、１２日にかけて猛烈な雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。なお、雨雲の発達の程度によっては、１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。

沖縄地方では、１３日にかけて非常に強い風や強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してください。なお、先島諸島では台風の進路や東シナ海での風の強まりによっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

沖縄地方の沿岸の海域では１３日にかけてうねりを伴いしけとなり、先島諸島では１３日は大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に注意・警戒してください。

先島諸島と沖縄本島地方では、１３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。大東島地方では、１２日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

