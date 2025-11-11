ÆüÌîÍ§Êå¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¤Î·¤²¼¤ò¥Ñ¥¯¤ë¡©¡¡ºá¤ò¿ô¤¨¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¡¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬Ãí°Õ¡Ö³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¡Ê11·î28Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢2026Ç¯6·î10Æü¤ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËW¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôÌò¤ÎÃÎÇ°¡¢¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤ÎÆüÌî¡¢´Åº¬¹¬²ÌÌò¤ÎµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡¢¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥àÌò¤Î¾±»Ê¡¢¥ê¥¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥Ã¥¯Ìò¤Î³ùÅÄ±ÑÎçÆà¡¢ËÜºî¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í´Ö³¦¤Ç¥ê¥¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥°¥°¥ÊÌò¤ÎÅÄÊ¥ÎßÀ¸¡¢Ææ¤Î°å¼Ô¡¦¼íÆ£°½Ì¦Ìò¤Î¿·ÌÚ¹¨Åµ¡¢¼Æºêµ®¹Ô´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¡¢ºÇ¶á¤Î¡Èºá¿¼¤¤¤³¤È¡É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ºá¿¼¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú²°¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆüÌî¤¯¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î»äÉþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·¤²¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÌî¤¯¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òÍú¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¡©¤³¤ì¡¢²¶»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢Á°¤Ë¤Ê¤¯¤·¤¿¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¶ì¾Ð¤¤¤ÎÆüÌî¡£ÃÎÇ°¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤Ç¡ØÆüÌî¤¯¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤Î·¤²¼¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¡©¥Ò¥Ç¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¿¥ä¥Ä¡ª¡Ù¤È¡×¤Èºá¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÌî¤Ï¡Ö²¶¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ª²¶¤Îºá¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£ÆüÌîÂð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö²¶¤¬Ëº¤ì¤¿·¤²¼¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Î·¤²¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ËÍú¤¤¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÌî¤Ï¡ÖÀöÂõ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¸¤ÈÆüÌî¤âÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¿Í¤Îºá¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢²¶¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÌî¤ÏÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÃÎÇ°¤¬¼«¿È¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Î¤Ç¤¤´¤È¤òË½Ïª¡£ÆüÌî¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë»ØÄê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÎÇ°¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤ÇÆüÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ó¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÌëÃæ¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤Îºá¤ò¿ô¤¨¹ç¤¦Å¸³«¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤â²¡¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¾±»Ê¤¬¡Ö³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¾ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°Ç²Û»Ò¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡Ö¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤ò°¶Àû¤·¡¢¡È¿Í´Ö¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤Î¶¦Â¸¡É¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¸½¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆüå«ÅÍ¤Ï¡¢³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½ý¤Ä¤¤¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼íÆ£°å±¡¡×¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë²ø¤·¤²¤ÊÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¡¦¼íÆ£¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÈø¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¥ê¥¼¥ë¤¬¤¤¤¿¡£Éã¡¦¥Ü¥Ã¥«¤òË´¤¯¤·¡¢¿Í´Ö³¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥ê¥¼¥ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÉÔÎÉ¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿å«ÅÍ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÈà¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£°Ç²Û»Ò¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÎ®ÄÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Îå«ÅÍ¤ò¡¢¶»¤Î·ãÄË¤¬½±¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²þÂ¤¼ê½Ñ¤¬¡¢Èà¤Î¿ÈÂÎ¤ËÃø¤·¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ã¥«¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤¯¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤Î¥¤¥¸¡¼¥¯¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËW¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôÌò¤ÎÃÎÇ°¡¢¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤ÎÆüÌî¡¢´Åº¬¹¬²ÌÌò¤ÎµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡¢¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥àÌò¤Î¾±»Ê¡¢¥ê¥¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥Ã¥¯Ìò¤Î³ùÅÄ±ÑÎçÆà¡¢ËÜºî¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í´Ö³¦¤Ç¥ê¥¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥°¥°¥ÊÌò¤ÎÅÄÊ¥ÎßÀ¸¡¢Ææ¤Î°å¼Ô¡¦¼íÆ£°½Ì¦Ìò¤Î¿·ÌÚ¹¨Åµ¡¢¼Æºêµ®¹Ô´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÌî¤Ï¡Ö²¶¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ª²¶¤Îºá¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£ÆüÌîÂð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö²¶¤¬Ëº¤ì¤¿·¤²¼¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Î·¤²¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ËÍú¤¤¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÌî¤Ï¡ÖÀöÂõ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¸¤ÈÆüÌî¤âÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¿Í¤Îºá¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢²¶¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÌî¤ÏÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÃÎÇ°¤¬¼«¿È¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Î¤Ç¤¤´¤È¤òË½Ïª¡£ÆüÌî¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë»ØÄê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÎÇ°¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤ÇÆüÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ó¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÌëÃæ¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤Îºá¤ò¿ô¤¨¹ç¤¦Å¸³«¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤â²¡¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¾±»Ê¤¬¡Ö³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¾ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°Ç²Û»Ò¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡Ö¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤ò°¶Àû¤·¡¢¡È¿Í´Ö¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤Î¶¦Â¸¡É¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¸½¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆüå«ÅÍ¤Ï¡¢³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½ý¤Ä¤¤¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼íÆ£°å±¡¡×¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë²ø¤·¤²¤ÊÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¡¦¼íÆ£¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÈø¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¥ê¥¼¥ë¤¬¤¤¤¿¡£Éã¡¦¥Ü¥Ã¥«¤òË´¤¯¤·¡¢¿Í´Ö³¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥ê¥¼¥ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÉÔÎÉ¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿å«ÅÍ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÈà¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£°Ç²Û»Ò¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÎ®ÄÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Îå«ÅÍ¤ò¡¢¶»¤Î·ãÄË¤¬½±¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²þÂ¤¼ê½Ñ¤¬¡¢Èà¤Î¿ÈÂÎ¤ËÃø¤·¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ã¥«¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤¯¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤Î¥¤¥¸¡¼¥¯¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¡Ä¡£