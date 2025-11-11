3markets[ ]、超能力戦士ドリアン、なきごと、カラコルムの山々が出演！『バリサン』初主催イベント『バリカタリフェㇲ』開催決定

動画：『バリカタリフェス』出演アーティストMV

ライブシーンを盛り上げるアーティストを紹介する『バリサン』が、2026年3月7日に東京・Veats Shibuyaにてライブイベント『バリカタリフェス』を開催することが発表された。

■3markets[ ]、超能力戦士ドリアン、なきごとが出演！O.Aはカラコルムの山々

『バリサン』は、「読む音楽」をテーマに、3人のエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントとともに、ライブシーンをアツくする才能たちを紹介する企画。そんな『バリサン』が、このたびオンラインを飛び出し、リアルの場で“好き”を共有する一夜を作り出す。

記念すべき第1回には、3markets[ ]、超能力戦士ドリアン、なきごとの3組が出演。オープニングアクトには、カラコルムの山々が登場する。いずれもライブシーンを盛り上げ、リスナーの共感を掴む“言葉”と“生の熱量”を持つアーティストたちだ。

本イベントでは、音楽WEBメディアならではの特性を生かし、「“言葉”でつながる音楽体験」をコンセプトに、来場者自身がアーティストの魅力を語り合い、共有できるような仕掛けも予定されている。

なお、チケットは11月11日よりイープラスにて一次先行の受付がスタート。ぜひチェックしてみよう。

■『バリカタリフェス』出演アーティスト一覧

3markets[ ]

4人組バンド3markets[ ]。このバンド好きかも、と感じた人はそろそろ人生に疲れてるので次のパーキングエリアで早めの休息を。最終目標は元気になること。

元気があればなんでもできる。

OFFICIAL SITE

https://3markets.com/liveschedule/

超能力戦士ドリアン

歌って踊って笑顔で帰ろう。3ピースロックバンド！

OFFICIAL SITE

https://www.durian.band/

なきごと

2018年10月なきごと始動。”疲れ切った日常にほんの少しのなきごとを。”を掲げ、言葉にできない感情や生きづらさを巧みな言葉選びとポップなサウンドにのせ、数々の大型フェスやイベントに出演するライブバンド。また、なきごと初となる書き下ろし楽曲「愛才」で2025年1月期テレビ大阪・BSテレ東 新土曜真夜中ドラマ『それでも俺は、妻としたい』オープニング主題歌をつとめ、加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』エンディング主題歌にも抜擢される。“7月9日＝なく”の日にEPICレコードジャパン（ソニー・ミュージックレーベルズ）よりメジャーデビューし、同日メジャー1st EP「マジックアワー」を発売。現在、江崎グリコ ポッキー「ポッキーの革命」篇 新テレビCMへの出演や新TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』エンディングテーマ「夢幻トリップ」（2025年10月8日より好評配信中）をつとめている。

OFFICIAL SITE

https://nakigoto.com/

カラコルムの山々（オープニングアクト）

2021年夏より東京を拠点に活動する青山学院大学卒と早稲田大学卒の学生4人で結成されたキネマポップバンド。オルタナティブなビートの上で Vo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。また、非常に熱量の高いライブは必見。音楽家然とした緊張感にあふれる生演奏は、複雑な変拍子を軸としたループミュージックをダンサンブルにステージで展開していく。フェスシーンにおいても今年5月『VIVA LA ROCK 2025』に出演し、バンドのバリューを証明。過去には『FUJI ROCK FESTIVAL’23』（ROOKIE A GO-GO）、『SUMMER SONIC 2023』（出れんの!?サマソニ!?）にダブル出演を果たした。

OFFICIAL SITE

https://lit.link/karakoramJP

■イベント情報

『バリカタリフェス』

2026年

03/07（土）東京・Veats Shibuya

出演：3markets[ ]、超能力戦士ドリアン、なきごと

オープニングアクト：カラコルムの山々

主催：バリサン編集部

イープラス 一次先行

期間：2025年11月11日（火）21:30～11月24日（月・祝）23:59

https://eplus.jp/barikatari/