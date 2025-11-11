お笑いコンビ「ロザン」が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロザンの楽屋」を更新し、テレビ朝日系で放送中のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前９時３０分）で、ゴジュウユニコーン＼一河角乃役を演じるタレントの今森茉耶が番組を降板したことについて語った。

同番組の公式サイトは８日に「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」と報告。所属事務所「ｓｅｊｕ」も同日付で、今森とのマネジメント契約解除を発表した。

ロザンの菅広文は「その報道があってから『ゴジュウジャー』があって、見たんですよ」と明かした。続けて「出てくんねん、ゴジュウユニコーン自体は。でも、その女性の方は出てこない…っていう感じに今なってんねん」と、変身した後のゴジュウユニコーンはドラマに出てくるが、変身する前の一河角乃は出てこないと説明した。

さらに「次、どうなんのかなって思ってんねん。要はゴジュウユニコーンがあって…。女の子が変身してゴジュウユニコーンになんねんけど、この女の子自体が変わってしまうのか、どうすんのかなあって」と、演じる女優が変更になる可能性もあると指摘した。

続けて菅は「何でこんな話するかっていうと、子供が見るもんやから。（女優が）代わった時に、何て言おうかなっていうのもあんねん」と、ドラマを見ている子供への説明が難しいと話した。

これに対し、相方の宇治原史規は「『あれ、あの人出てこなくなったよ』とか？」と、子供が思うであろう疑問を口にすると、菅は「何て言う？ 『飲んじゃったんだよ。飲んだらダメなものを』みたいなこと言う？」と質問。宇治原は「それやったらハッキリ言った方がええよ」と話していた。