《40・50代》何年も同じボブ → それ、長さ変えない【レイヤー】で即こなれるかも！？

「何年も同じボブをキープしたけど、そろそろ変えたい……」と思っている大人女性に、“レイヤーボブ”がおすすめです。長さはそのままでも、レイヤーカットを入れるだけで即こなれ感がアップするのが嬉しいポイント。重たく見えがちなボブにニュアンス感がプラスされ、若々しく洗練された印象を目指せるはず。今回は、40・50代にぴったりなレイヤーボブをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。

髪に動きと軽やかさを演出できる

揺れるような毛先の動きが女性らしいヘアスタイル。ベースを重めに残して表面にレイヤーを加えることで、カジュアルになりすぎず上品な印象に仕上がっています。ヘアスタイリストの@kaihatsu_tomoyaさんは、「長さを変えなくても髪型は変わります」とコメントしています。

切りっぱなしボブに抜け感をプラス

こちらは、切りっぱなしボブにレイヤーを加えたヘアスタイル。レイヤーによってトップにボリューム感がプラスされ、メリハリのあるシルエットになっています。ヘアスタイリストの@yussy3さんによると、「ストレートアイロンでも簡単セットができます」とのこと。忙しい大人女性の日常にもフィットしそうです。

簡単にスタイリングできる外ハネヘア

こちらは、ヘアスタイリストの@miyu____nakamurさんが、「外ハネヘア × キャメルベージュ」と紹介しているヘアスタイル。肩の位置で自然に外ハネになりやすく、スタイリングも手軽に完成させられそう。キャラメルベージュの明るめカラーがより軽やかさを演出し、長めのボブでも抜け感たっぷり。

レイヤーで華やかな印象にチェンジ

こちらは、ヘアスタイリストの@end.kazumaさんが、「レイヤーボブで大人可愛く」とコメントしているヘアスタイル。全体にレイヤーカットを入れて軽やかに仕上げています。顔まわりの髪にもレイヤーカットを入れることで、フェイスラインをカバーしながら華やかさを演出してくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@yussy3様、@miyu____nakamur様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri