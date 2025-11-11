阪神・近本光司外野手（31）が来季も残留することが11日、決まった。近本は8月に取得条件を満たした国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、残留することになったと球団が発表。本人も取材対応し、説明した。

緻密なプレーも得意とする近本だが、取材で「プレー以外のことを考えるのは難しかった？」と聞かれると「そうっすね。細かいところとかね、本当雑なんで。まあいいかっていう性格もあるんで」と告白。意外な性格も明かした。

ただ「やっぱり自分の大事な、これから先あと何年野球ができるか分からないので、その中でモチベーションっていうところを大事に球団に伝える。球団からもそういうところを話し合って、野球以外でもそういう風に考えるのはこれから先、何回あるか分からない。いい経験できたかなと思います」と語った。

この日はFA権を行使するための申請期限。近本は最終日も球団と交渉の席に着き、ギリギリまで話し合った。権利行使の申請リミットは11日の午後11時59分だったが、夕刻を過ぎた後に最終結論に達した模様。まさに残り数時間での決断でもあった。球団とは様々な話し合いを経て、納得の残留となったようだ。