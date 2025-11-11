気象台は、午後9時25分に、洪水警報を久米島町に発表しました。

本島北部では、12日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。沖縄本島地方では、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■名護市

□大雨警報

・土砂災害

12日明け方にかけて警戒

・浸水

12日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日夜遅く



□洪水警報

12日明け方にかけて警戒





■沖縄市□洪水警報12日明け方にかけて警戒■うるま市□洪水警報12日明け方にかけて警戒■国頭村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水12日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mmピーク時間 11日夜遅く□洪水警報12日明け方にかけて警戒■大宜味村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 25mmピーク時間 11日夜遅く□洪水警報12日明け方にかけて警戒■東村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水12日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 11日夜遅く□洪水警報12日明け方にかけて警戒■今帰仁村□洪水警報12日明け方にかけて警戒■宜野座村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒■久米島町□洪水警報【発表】12日明け方にかけて警戒