ミズノは、箱根駅伝のスポンサー契約に基づき、第102回箱根駅伝オフィシャルグッズを11月11日からミズノ公式オンラインで予約を開始し、12月下旬から順次販売する。

今回発売するオフィシャルグッズは、毎年展開している大会記念Tシャツをはじめ、出場校のたすきをデザインした応援マフラータオルやキーホルダー、選手が走り終えた後に使用するフィニッシュタオル、観戦時の防寒対策として活用できる中綿フリースマフラーやブランケットなど全21アイテムを展開する。またプレミアムアイテムとして、「ガラス彫刻グラス」を数量限定で発売する。

ミズノは1997年から「東京箱根間往復大学駅伝競走」（通称：箱根駅伝）に協賛しており、第102回となる今大会も大会オフィシャルグッズなどのアイテムの販売を通じて大会が一層盛り上がるようにさまざまな活動を通じて大会をサポートする。

特別仕様の「ガラス彫刻グラス」をミズノ公式オンラインで個数限定発売する。透明なグラスに大会ロゴを入れたすっきりしたデザインになっている。

［小売価格］990円〜1万2100円（税込）

［発売日］12月下旬から順次

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com