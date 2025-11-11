11月11日までに、鈴木亜美がInstagramを更新した。

【写真】ファンサービスを行う様子なども公開

鈴木は、自身のInstagramアカウントの11月10日の投稿にて、「#粟国島アの国まつり2025 ありがとうございました」「楽しかった」と、ライブステージを披露した沖縄でのイベントについてコメント。

同時に、スタイルの良さが際立つベアトップとミニ丈の衣装を着用し、ステージで歌唱する姿や、客席に向けてハートマークを作るファンサービスの様子などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃかわいい」「スタイル抜群で憧れます」「若い時と、変わらないですよねっ」「最高過ぎる！」「デビューから大好き」などの声が集まっていた。

鈴木は、1998年に「love the island」で歌手デビュー。現在は音楽活動やタレント業などと並行して、8歳の長男、5歳の次男、3歳の長女の育児に取り組んでおり、SNSでは、そんな鈴木のさまざまな姿を見ることができる。

11月11日の最新投稿では、TBS系『プチブランチ』に出演した際のオフショットとして、ステージ衣装とはまた違った魅力が感じられる秋らしいニット姿を公開していた。

画像出典：鈴木亜美オフィシャルInstagramより