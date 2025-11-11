東芝ライフスタイルは、単身世帯をはじめとした少人数世帯向けの2ドア冷凍冷蔵庫「BPシリーズ」の新製品「GR−Y18BP／GR−Y16BP」を12月中旬から発売する。

同シリーズは直線的なフォルムのフラットドアを採用し、製品全体をマット調の面材で統一することで、スタイリッシュさと上質感を両立させ、さまざまなインテリアと調和するデザインを実現した。さらに、従来比（2024年発売 GR−W15BSとの比較）で19L増量した大容量の3段冷凍室や、優れた省エネ性・静音性も備えており、快適な住空間を提供する。

近年、家電製品にはインテリアとの調和が求められ、「デザイン性」への関心が高まっている。

新製品では、従来のラウンド形状（ドア）から、直線的なフォルムのフラットドアへと刷新。加えて、前面に表示していたロゴを、ハンドル上部への刻印に変更。冷凍室のハンドルも、同社大型冷蔵庫の直線的な意匠を踏襲することで、よりシンプルで上品な外観に仕上げた。





さらに、製品全体をマット調で統一することで上質な印象を演出。柔らかな色味の「エクリュホワイト」と、落ち着いた深みのある「エクリュブラック」の2色を採用し、さまざまなインテリアと調和するデザインを実現した。

また、同社の調査（同社調べ 2023年5月 調査方法：郵送調査 対象：2022年5月〜2023年4月に対象の冷蔵庫を購入したユーザー n＝1330）によると、小型冷蔵庫購入時に「冷凍容量の大きさ」を重視するユーザーが増加していることがわかった。そこで、庫内の容量配分を見直し、冷凍室の容量を従来比で19L増量。さらに、3段ケースの採用によって、食品の整理・分類のしやすさにも配慮した。

その他、従来から採用しているインバーターコンプレッサーに加え、風路設計を見直したことで省エネ性能がさらに向上。省エネ基準達成率は約3％（従来機種GR−W15BSの省エネ基準達成率:112％、新商品GR−Y16BPの省エネ基準達成率:115％）向上して115％を達成した。加えて、運転音は約19dB（（JIS C 9607規定の騒音試験による（冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時）））と、静音性にも配慮しており、制約のある住環境や深夜などの静かな時間帯でも、音が気になりにくい設計となっている。





従来機種と比較して冷凍室容量を19L増量し、整理しやすい3段ケースを採用した。上段・中段は作り置きや小分け保存に適したサイズで、下段には大型食品や箱アイスも収納可能。冷凍食品のストックや仕分けがしやすい仕様で、少人数世帯の「冷凍容量が足りない」「整理しにくい」といった声に応える。





従来から採用しているインバーターコンプレッサーに加え、新たに効率的な風路設計を取り入れることで、さらなる省エネを実現。省エネ基準達成率は約3％向上し、115％を達成した。加えて、運転音は約19dBと、静音性にも配慮しており、制約のある住環境や深夜などの静かな時間帯でも、音が気になりにくい設計となっている。

テーブルボード（テーブルボードの上に物を置く場合は、冷蔵庫の後端よりもはみ出さずに、置いた物の上面から10cm以上の隙間をあける。また、オーブンレンジを置く場合、オーブンレンジに必要な放熱スペースを確保する。扉の開閉は乱暴にしない。テーブルボードに機器などをのせていると、衝撃によって動き、転倒や落下にいたることがある。形状による条件や設置上の注意点などは、取扱説明書を確認）は耐熱100℃仕様となっており、電子レンジも設置可能。省スペース住宅への設置にも配慮した設計となっている。冷蔵室はデッドスペースを減らし、効率よく収納できる3段仕様とのこと。棚板には手入れ簡単なガラス素材を採用している。明るく照らすLEDブライト照明や、仕切れるチューブスタンド付きで整理整頓もラクにできる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月中旬

東芝ライフスタイル＝https://www.toshiba-lifestyle.com/jp