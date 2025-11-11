親子共々、活躍していると思う「二世芸能人」ランキング！ 2位「松たか子」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は10月20〜21日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「親子共々、活躍していると思う二世芸能人」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位には、松たか子さんが選ばれました。
松さんの父は、歌舞伎界の重鎮・2代目松本白鸚さんです。9代目松本幸四郎の名でも知られています。松さん自身は、俳優としてドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）や映画『告白』などのヒット作に出演。ディズニー映画『アナと雪の女王』ではエルサ役の日本語吹き替え声優を務め、「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」の歌声は大きな話題を呼びました。
アンケート回答では、「お二人ともにテレビ、舞台と大活躍している」（50代女性／埼玉県）、「どちらも俳優としてとても実績を積んでいる気がします」（40代男性／神奈川県）、「親子共演や、本人を見ているときに親の顔が浮かぶから」（20代女性／兵庫県）、「父親が大御所の歌舞伎役者で文化勲章受章者でありながら、娘の松たか子さんもドラマ、映画、歌手、舞台と幅広い分野で第一線に立ち続けている」（60代男性／香川県）などのコメントが集まりました。
栄えある1位は、杏さんでした。
杏さんの父は、国内外で活躍する俳優の渡辺謙さん。ハリウッド映画『ラストサムライ』や『GODZILLA ゴジラ』などにも出演しており、世界的にも高い人気を博しています。娘の杏さんはモデルや俳優など多方面で才能を発揮。近年では2024年の映画『かくしごと』で主演を務めるほか、CMにも多数起用されています。
回答者からは、「親子とも名前、活動内容を知っており、私のようないわゆるZ世代でも知っているということはこの時代でも活躍していたり、功績を残していたりするといえるため」（20代男性／和歌山県）、「親子共にメディアで見掛ける機会が多いと、双方共に活躍されている印象があります」（40代女性／東京都）、「どちらも名俳優のイメージだから」（30代女性／大阪府）、「親の影響で才能や感性が磨かれ、互いに刺激しあって成長し高めあっているのではないかと感じる」（20代女性／東京都）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
友野 カイ
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
