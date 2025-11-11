ナカバヤシは、革製品の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ「CleLe」（クルレ）第2弾を11月下旬から順次発売する。

革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ「CleLe」（クルレ）から、働く方を応援する11種類のアイテムが新しく加わる。





日常で使えるペンケースから、商談で使える名刺ケース、出張で使えるパスポートケースまで、お仕事に寄り添うアイテムが揃った。

天然皮革ならではの自然の風合いを残しつつ作られたCleLeは高級感もあり、日常使いから商談・出張など、あらゆるビジネスシーンにフィットする。





「CleLe（クルレ）」は、革製品を製造する際に出た革の余りや破片などをアップサイクルした皮革繊維再生複合材でつくられた環境にやさしい文具シリーズ。天然皮革の端材からできた素材のため、本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができる。

なお、革を使用した素材のため、風合い・色合いには個体差がある場合がある。天然皮革を粉砕し樹脂等と固めた素材のため、取り扱いには注意してほしいとのこと。



「クルレ 三角ペンケース」

「クルレ 三角ペンケース」は、ころんとしたフォルムが可愛い三角型のペンケース。ガバッと開くフルファスナー仕様で、使いたいペンがすぐに見つかる。しっかりとしたマチがあるので、机上でも安定して自立可能となっている。



「クルレ スリムペンケース」

「クルレ スリムペンケース」は、軽量でカバンの中でもかさばらないスリム設計のペンケース。大きく開いて出し入れがしやすいL字ファスナーを採用した。お気に入りを厳選して持ち運びたい人や旅行や出張などで荷物が多い人におすすめとなっている。



「クルレ ノートパッドホルダー B5」

「クルレ ノートパッドホルダー B5」は、B5サイズのノートとレポートパッドを一緒に持ち運ぶことができるカバーケース。右側にレポートパッド、左側にノートを見開きで差し込める。左側には名刺やメモなどを入れられるスリット付となっている。



「クルレ ドキュメントホルダー A4」

「クルレ ドキュメントホルダー A4」は、A4クリアホルダーがそのまま入る上質仕様のドキュメントホルダー。中身が透けないので、商談などの大切な書類を扱うシーンにぴったりとなっている。書類を上からも横からもバサッと入れられる、クリアホルダー型ポケットを採用した。両面仕様の指抜きを採用し、左右どちらの手でも使いやすい設計とのこと。分類収納が可能なPP製仕切りシート1枚付となっている。



「クルレ 名刺ケース」

「クルレ 名刺ケース」は、取り出しやすさにこだわったフラップ付きの名刺ケース。フラップの中まで指が入るのでサッと名刺を取り出せる。名刺を約30枚まで収納可能となっている。



「クルレ パスポートケース」

「クルレ パスポートケース」は、パスポートと旅券、カードや紙幣などをスマートに持ち運べる2つ折りのパスポートケース。パスポートがぴったり収まるSサイズと、パスポートと旅券、紙幣やカードなどたっぷり収納ができるLサイズの2サイズをラインアップする。



「クルレ フラップペンケース」

「クルレ フラップペンケース」は、必要最低限の薄さで使いやすいミニマムペンケース。金具ホックやファスナーを使っていないため、キズをつけず収納できる。切掛け形状のフラップで差し込みやすく抜けにくい仕様となっている。



「クルレ フラップポーチ」

「クルレ フラップポーチ」は、素材を活かしたシンプルで使いやすいフラップ付ポーチ。フラップ式開口なので大きく開き、収納物の出し入れが簡単だとか。マチ付きのためたっぷり収納できる。



「クルレ ミニマムウォレット」

「クルレ ミニマムウォレット」は、小さくて持ちやすいコンパクトなウォレット。使いやすく大容量なのにコンパクトな3つ折りタイプと、ポケットに入れても気にならない極薄仕様の2つ折りタイプの2種類をラインアップする。マチ付きのためたっぷり収納できる。

［小売価格］

クルレ 三角ペンケース：1540円

クルレ スリムペンケース：1430円

クルレ ノートパッドホルダー B5：2420円

クルレ ドキュメントホルダー A4：1980円

クルレ 名刺ケース：1760円

クルレ パスポートケース：S 1430円／L 1760円

クルレ フラップペンケース：1254円

クルレ フラップポーチ：1815円

クルレ ミニマムウォレット：3つ折りタイプ 2112円／2つ折りタイプ 2277円

（すべて税込）

［発売日］11月下旬から順次

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp