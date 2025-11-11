与沢翼氏、家具発注も「CGのクオリティやばすぎ」「え？住所がバレていますが大丈夫ですか？」心配の声続出
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは11月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本のマンション用に、日本の家具ブランド・大塚家具に家具を発注したことを報告し、その間取りやイメージ図を公開しています。
【写真】CGが変？ 与沢翼、家のイメージ図公開
コメント欄では、「CGのクオリティやばすぎて外観見た時、家傾きすぎだろ！ってなる」「本当にバカにするつもりとかは全くないんだけど2枚目のパースどないなっとんねん笑笑ここ最近で一番おもろい画像だわ」「大塚家具がこのCG出してきてるとしたら客舐めすぎじゃない…？」とイメージ図のCGのクオリティーに疑問を呈する声が上がっていました。
さらに、間取り図にマンションの名前や部屋番号がそのまま載せられていることから、「え？住所がバレていますが大丈夫ですか？」「与沢さん号室まで晒して大丈夫なのか？」と心配の声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
CGの完成度に疑問の声与沢さんは「日本の家用に大塚家具に発注かけました。11月21日に届くみたい」とつづり、4枚の画像を掲載。家の間取りを記した図面や、家具を置いた際のイメージ画像などを公開しました。家具は落ち着いたグレーや黒の色合いが採用されており、シックな仕上がりが予想されます。
彼女募集中タイで生活している与沢さんですが、10月にSNSで彼女を募集したところ、日本在住の女性から多く応募があったことから一時帰国を検討しているようです。9日の投稿では、「11月21日〜12月28日まで間断なく36人の女性と夜ご飯の約束をしました」と語っており、総勢125人と婚活することを公表しています。「現時点で本当に未知です」とコメントしている与沢さんですが、今後の動向が気になりますね。
