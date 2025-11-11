Cö shu Nieが自主レーベル第一弾シングル「I am the light」のMVを公開し、オフィシャルファンクラブ「Communie」もリニューアルスタートした。

今年の9月、メンバーの中村未来が共同代表取締役を務めるインディペンデントレーベル「RVRNC」を立ち上げたCö shu Nie。MVは、中村と共同代表取締役を務めるKaz Skellingtonがディレクション／編集を務めており、撮影をしながらフィルターレンズを動かし、ポストプロダクションではなくリアルタイムでエフェクトをかけていく手法で撮影された。

また、リニューアルスタートしたオフィシャルファンクラブ「Communie」では、新たにゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの3プランが公開されており、メンバーが撮影したオフショット、メイキング動画、インスト音源などをアップ。今後は楽曲の解説やタブ譜などが追加される予定だ。

さらに、公式オンラインストア「Cö shu Nie Store」も新たに開設されており、ダイヤモンドプランにはグッズが常時10％オフになる特典もついている。

（文＝リアルサウンド編集部）