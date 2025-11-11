壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開するトミタは、トラディショナルで上品な英国様式を中心とした、デザインを揃えるブランド「COLEFAX AND FOWLER（コールファックス アンド ファウラー）」の秋冬新作ファブリックスコレクション24デザイン181点を11月11日から発売する。

今シーズンのテーマは“質感のある優雅さ”。刺繍、織物、テクスチャーという異なるアプローチで紡がれた3つのコレクションは、そのすべてに手仕事のぬくもりを宿し、表面に豊かな陰影と深みを生み出している。自然素材がもつ静かな存在感と、ジュエルトーンやアーシーカラーが放つ豊潤な色彩−−2025年のインテリアを象徴する“感触のある上質さ”を、コレクション全体で表現している。





英国刺繍の歴史と東西の文様文化に深くインスパイアされた、装飾プリントと刺繍の「ELLERDINE（エラーディーン）」、18〜19世紀のテキスタイルデザインを再解釈し、刺繍に代わって織の手法で装飾性を追求した「ROMILLY（ロミリー）」、極限まで装飾性を抑えた、素材そのものの美しさを引き立てる「OLNEY（オルニー）」他コーディネートファブリックスは、トミタトーキョーと大阪ショールームで見ることができる。





クッション：MORETTE（モレット）by「OLNEY」は、立体的な織りが特徴。柔らかな陰影と自然な色合いが上質な温もりを感じさせる（全5色）。

カーテン：MIRABELLE（ミラベル）by「ELLERDINE」は、繊細な刺繍が花模様を描いている。光に映える穏やかなデザインが魅力となっている（全4色）。





カーテン：FRANCINE（フランシーヌ）by「ELLERDINE」は、歴史あるシルクをモチーフにしている。深みのある刺繍が空間に格調を添える（全3色）。

アームチェア：ALBERTA（アルバータ）by「ROMILLY」は、小花柄と優しい織りの表情が調和する。自然体のエレガンスを楽しめる（全6色）。





ソファ：DEXTER（デクスター）by「ROMILLY」は、大胆なジグザグ模様が印象的とのこと。多彩な色糸が生む動きで空間を華やかにする（全5色）。

クッション：MELLAR（メラー）by「ROMILLY」は、深みのある色合いと柔らかな手触りが魅力とのこと。立体的で上質なベルベットが空間を包む（全5色）。





シェード：CARMINE（カーマイン）by「ELLERDINE」は、17世紀ロンドン・スピタルフィールズの高級シルクに着想を得た刺繍デザインとのこと。繊細なステッチと豊かな糸の表情が調和し、深みのある色合いが上品な華やかさを演出する。

［小売価格］

クッション：MORETTE（モレット）by「OLNEY」：6万1600円／m

カーテン：MIRABELLE（ミラベル）by「ELLERDINE」：4万7960円／m

カーテン：FRANCINE（フランシーヌ）by「ELLERDINE」：7万3260円／m

アームチェア：ALBERTA（アルバータ）by「ROMILLY」：4万4220円／m

ソファ：DEXTER（デクスター）by「ROMILLY」：4万590円／m

クッション：MELLAR（メラー）by「ROMILLY」：6万4790円／m

シェード：CARMINE（カーマイン）by「ELLERDINE」：6万6440円／m

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

トミタ＝https://www.tominet.co.jp