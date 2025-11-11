「年々カッコ良さがましてます」浅野拓磨が“レベル31”を報告。最新ショットに「髪色最高です」の声。前田大然も反応「What hair！」
ラ・リーガのマジョルカに所属する浅野拓磨が11月10日、自身のインスタグラムを更新。この日は浅野の31回目の誕生日で「また成長しました。レベル31。お母さん、お父さん、ありがとう。感謝」と綴る。
そして、ハイトーンの髪色でサングラスをかけて、浜辺でポーズを決めるセルフィーをアップロード。フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な１年になりますように」など祝福のコメントほか、以下のような声が寄せられた。
「素敵な髪色！！」
「髪色ステキ」
「年々カッコ良さがましてます」
「かっこいいー」
「ヘアカラーもかっこいいです」
「髪の色いいね！」
「髪色最高です」
また、セルティックの前田大然も反応。サングラスの絵文字を添え「What hair！」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「髪の色いいね！」浜辺をバックに笑顔を見せる浅野拓磨
