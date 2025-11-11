青山商事は、「スーツスクエア」のレディーススタイルのベルトの中でも約9割の人に選ばれている15mm幅モデルから、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを、11月11日から「スーツスクエア」全店、および公式オンラインストアで発売する。

国土交通省が実施するテレワーク人口実態調査（国土交通省「テレワーク人口実態調査」）によると、雇用型のテレワーカーは約25％と出社回帰が進んでいる。そのような背景から、レディーススタイルのビジネスウエアにおいては、リラックスしたアイテムだけでなく、程よくかっちりとしたアイテムの人気が高まってきている。コーディネートにメリハリをつけられるベルトは着こなしに変化をつけられることから、ファッションアイテムとしても活躍する。しかしベルトの収納については、奥にあるものは取り出しにくいといった悩みもあがっている。そこで今回、「スーツスクエア」で約9割の人に選ばれる15mm幅のベルトに、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを発売する。





同ベルトは、ビジネスウエアに取り入れやすく、「スーツスクエア」で一番人気の、15mm幅で企画した。滑らかな手触りの合成皮革を選定し、バックルは色味を抑えたゴールドのスクエア型を採用することで、ビジネスシーンでも安心して使えるデザインとなっている。またフックに掛けて収納する際、後ろに掛かっていても取り出しやすいよう、ボタンで開閉できるベルトホルダーを付けた。そのため、取り出しが面倒に感じる奥のベルトも簡単に取り出せる仕様となっている。

［小売価格］4389円（税込）

［発売日］11月11日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp