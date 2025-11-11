60歳の男が運転する車が、広島県内の国道を逆走し、車3台に衝突しました。

◇

事故の瞬間を捉えた映像。片側一車線の直線道路で突然、画面左から来る車に逆走車が衝突しました。その後、運転席から降りてきた男は足もとがおぼつかず、その場に倒れ込みました。

実はこの逆走車、この前にも2台の車と衝突していたのです。近くの会社に勤める橘高さんは、最初に衝突されました。

橘高貴恵さん

「青い車の破片が私の車です。車の破片がちょっと向こうに飛んでしまってますけど」

事故は今月8日、広島県竹原市の国道で起きました。宮地英樹容疑者が酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。

宮地容疑者の車は、1台目に当たったあとすぐに2台目と衝突。そのまま逆走を続け、3台目にぶつかり停車しました。対向車は避けきれず、車の側面にぶつかりました。

別の防犯カメラはこの直前、間一髪で回避する車も捉えていました。

運転席から出てきた男からは、酒のにおいがしていたといいます。

橘高貴恵さん

「運転手はここに降りてきて、上半身が倒れ込むような形で。足もとがふらついていて、坂道をコロンコロンって転げてしまった」

2人が軽傷を負った事故。宮地容疑者は調べに対し「間違いありません」と話しているといいます。警察は容疑を危険運転致傷に切り替えて捜査しています。