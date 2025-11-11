クマの目撃情報が相次いでいる東京・日の出町で11日、町民向けのクマ対策講習会が初めて開催されました。

日の出町によりますと、クマやクマとみられる動物の目撃情報は去年は13件だったのに対し、今年はすでに35件と3倍近くとなっています。

11日、日の出町役場で開かれたのは町民などを対象としたクマ対策を学ぶ講習会で、定員50人のところ満席となりました。

セルズ環境教育デザイン研究所・西海太介代表理事

「クマは鼻も良い学習能力もとにかく高い。人と食べ物の関連学習をいかにさせないか」

講師を務めた専門家はクマの生態を説明したほか、ゴミの適切な処理など対策をとりクマと遭遇しない環境をつくることが重要だと訴えました。

西海代表理事

「みんなが正しい知識をもって、一丸となって対策をすることが大事」

一方、都内でおよそ160頭生息しているとされるツキノワグマについて、別の専門家は「分布域の広がり」を指摘しています。

東京農業大学・山粼晃司教授「全体的な個体数自体は（現時点では）そこまで心配することではない。ただ分布域が広がっているのは確か」「きちんとモニタリングして、必要な場合は捕獲というかたちで対処していかないと市街地の侵入とか人身被害とかが、この先には起こるかもしれない」