»ÄÎ±·èÄê¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡©¡ÖÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¶áËÜ¤Ï8·î¤Ë¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½¡£ËÜ¿Í¤â¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Î¸¢Íø¤À¤«¤é¡¢ËÜÅöÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¡¢¼«¤é¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ÀÌó°Ê³°¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë11Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡¢¤³¤³¿ôÆü´Ö¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Èº£»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£