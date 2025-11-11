「もう会うことはないかも」人気タレント、謝罪交え“これから”について語る「身体 壊さないでね…」
「もう会うことはないかも」人気タレント、謝罪交え“これから”について語る「身体 壊さないでね…」
コスプレイヤーでタレントの阿波みなみさんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。“痩せていた頃の私”へのメッセージを公開しました。
【動画】阿波みなみの「これから」とは？
「どんなあわちゃんも可愛いよ」阿波さんは「これからについて」と題し、1本の動画を投稿。「拝啓 痩せていた頃の私へ」と、手紙を読み上げるスタイルで語り始めます。「元気にしていますか？ 低血糖になっていませんか？ 第2形態は、あなたがとても心配です。あなたはダイエットに半年間で成功するも、2ヶ月でリバウンドしてしまいます。ごめんなさい」と、過去の自分に謝罪。「でも、今あなたはとても幸せです。そして、もう会うことはないかもしれません。それでもお母さんは、あ、第2形態は、ずっとあなたを誇りに思ってます。第2形態ハハより」と、締めくくりました。終始、神妙な面持ちです。
コメントでは「大きくても小さくても、あわみなちゃんはキャワワワなので問題なしなし〜!!!」「どんなあわちゃんも可愛いよ 美味しいものいっぱいたべよ！」「あと2回変身を残してると聞いて」「リバウンドしたんだ。身体 壊さないでね…」「どんな形態になっても大好きです笑」「第2形態という表現が思いつくの天才過ぎるww痩せてた頃も可愛かったけど、今のムチムチした感じが一番可愛くて好き」と、温かい声が寄せられました。
「もはや、どれが本物の形態か分からない」1日には、自身が「痩せるべき」か「肥えるべき」か、というアンケートも実施していた阿波さん。前者は32.2％、後者は43.1％という結果になっています。「もはや、どれが本物の形態か分からない」とのコメントも見られました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
外部サイト