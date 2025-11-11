【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 マインツ（日本時間11月10日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】堂安vs佐野のバチバチバトル

フランクフルトの堂安律とマインツの佐野海舟がマッチアップ。日本代表の主力同士の激しいバトルが注目を集めている。

日本時間11月10日のブンデスリーガ第10節で、フランクフルトはホームでマインツと対戦した。

日本代表に名を連ねるフランクフルトの堂安とマインツ佐野はともに先発出場を果たし、ブンデスリーガの舞台で激しく対峙している。

特に注目を集めたのがスコアレスで迎えた59分のシーンだ。

堂安の右足での背後へのボールが起点となってフランクフルトの攻撃が始まると、マインツのDFが近くにいた佐野に預ける形でクリアした。

しかし、佐野はフランクフルトMFマフムド・ダフードのプレッシャーが正面から来ていたことでボールをロスト。これを堂安が回収すると、ボックス内に向かって縦に仕掛けた。

一度はボールを奪われた佐野だったが、日本代表で背番号10を背負う先輩のプレーを読み、ドリブルの進行方向に身体を先に入れた。左WBのシルヴァン・ヴィドマーのサポートもあって再び回収に成功している。

日本代表の主力同士のマッチアップについて、ABEMAで解説を務めた安田理大氏も「バチバチですね」とコメント。

ABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンも「回収きちゃー！」「すげーバトル」「佐野の勝ち」「切られた」「佐野つえー」「堂安vs佐野」「マッチアップあついねー」「回収のキレに負けた」「いいね」「いい勝負」「佐野はっや」と大興奮の様子だった。

試合は、80分に堂安が個人技からネットを揺らしたゴールが決勝点となり、ホームのフランクフルトが1ー0の勝利を収めている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）