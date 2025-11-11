シンプルな服にアクセントを♡ ほんのひと手間で盛れる「小物使いテク」って？

コーデがなんだか物足りない…そんな日は、小物に頼れば一瞬で可愛くアップデートできちゃうんです♡ そこで今回は、中村里帆・北里琉・中川紅葉とともに、雰囲気がガラッと変わる「小物使いテク」を3つご紹介します。一点投入で簡単に盛れる術をぜひチェックしてみて！

メガネ、リボンなど小物使いが上手なコはセンスがよすぎるー！

「メンズウケが悪いのでは……」と思いがちなリボン。実はメンズも好きだということが判明！メガネのギャップ人気は言わずもがな。ほかにも、カチューシャが好きなんて声も集まりました♡

MEN'S COMMENT

「シンプルな服にアクセントがあるとおしゃれ！小物ひとつで雰囲気がガラッと変わるし、そのセンスに惹かれてしまいます」Iくん（明治学院大学3年）