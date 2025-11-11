シンプルな服にアクセントを♡ ほんのひと手間で盛れる「小物使いテク」って？
コーデがなんだか物足りない…そんな日は、小物に頼れば一瞬で可愛くアップデートできちゃうんです♡ そこで今回は、中村里帆・北里琉・中川紅葉とともに、雰囲気がガラッと変わる「小物使いテク」を3つご紹介します。一点投入で簡単に盛れる術をぜひチェックしてみて！
メガネ、リボンなど小物使いが上手なコはセンスがよすぎるー！
「メンズウケが悪いのでは……」と思いがちなリボン。実はメンズも好きだということが判明！メガネのギャップ人気は言わずもがな。ほかにも、カチューシャが好きなんて声も集まりました♡
MEN'S COMMENT
「シンプルな服にアクセントがあるとおしゃれ！小物ひとつで雰囲気がガラッと変わるし、そのセンスに惹かれてしまいます」Iくん（明治学院大学3年）
Cordinate 1点で圧倒的に盛れる大きめリボンがおかわ♡
主張の強いヘアアクセを主役にするなら、トップスはシンプルに決めるのが正解。ピンク×ブラウンの配色がオトナなガーリーをつくるのにひと役買ってくれる。
Cordinate 甘い服にアクセントを加えるレオパードが旬
トレンドのレオパード柄は、ガーリーさんには難易度高めだけど、小物ならほどよいハズシに。顔まわりをグッと引き締めて、よりしゃれた雰囲気をつくり出せる。
Cordinate カジュアルスタイルにはキレイめメガネで落ち着きを
選び方次第で印象がガラッと変わるのがメガネの特徴。ガーリーさんが選ぶなら、フチは細めのシンプルで大人っぽいアイテムを選ぶと◎。
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／ 中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉