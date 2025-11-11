日産「ダークアーマー」が話題沸騰！ローグ新仕様に熱視線

日産の北米法人は2025年7月29日、SUV「ローグ」の2026年モデルとして、新たな特別仕様車「ダークアーマー」を発表しました。

都市型とアウトドア志向を融合させたそのデザインに、ユーザーから高い注目が集まっています。

新SUV登場！ ダークアーマー仕様！

【画像】超カッコいい！ これが日産の新「ダークアーマー」です！ 画像で見る（37枚）

ローグは日本では「エクストレイル」として知られるモデルで、北米では日産SUVの主力車種として高い人気を誇っています。

2列シート5人乗りと3列シート7人乗りが設定され、都市部での取り回しやすさと、家族で使える居住・荷室空間をバランスよく両立。“ちょうどいいサイズ感”と豊富なバリエーションが、多様なニーズに応えています。

今回追加されたダークアーマーは、「SV」グレードをベースに、専用のエクステリアと快適装備を組み合わせた特別仕様です。

ボディカラーには専用色のダークグリーンを採用し、ブラックアウトされたグリルや19インチアルミホイールが精悍な印象を与えています。

ルーフレールやドアミラーもブラック仕上げとなっており、全体として引き締まったアーバン・アウトドアスタイルに仕上がっています。

インテリアには、パノラミックムーンルーフやヒーター付きステアリングホイール、前後シートヒーターなどを標準装備。

さらに、360度の視界を確保する「インテリジェントアラウンドビューモニター」も搭載され、快適性と安全性の両立が図られています。

2026年モデルの価格は2万8790ドル（約425万円）からで、ダークアーマー以外のグレードはすでに販売中。ダークアーマーの価格と販売開始時期は後日発表される予定です。

この「ダークアーマー」仕様に対して、SNSではさまざまな反響が寄せられています。デザイン面では「この色味、アウトドアに映える」「ブラックグリルが最高にクール」といった声が多く見られます。

実用性に関しても「5人乗りと7人乗り両方あるのが嬉しい」「荷室も広そう」といったコメントが見られ、また「日本でも出してほしい」「エクストレイルにもこの仕様を」といった国内展開を望む声も少なくありません。



ダークアーマーの価格や発売時期は今後発表される予定ですが、北米市場におけるローグの存在感をさらに高める一台となりそうです。正式発表に向けて、期待が高まります。