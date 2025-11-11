毎回、届く「娘の抜歯報告」にイライラ。義兄嫁LINEを既読スルーしたい本音【ママリ】

わが子の成長は、ささいなこともうれしいものですね。ですが、姪や甥のことも、わが子と同じように思うのは難しい…という意見も。義家族のグループLINEに入っている投稿者さんは、「義兄と義兄嫁からのLINEの返信に困る」といいます。小1の娘がおり、歯が抜ける度に、動画付きで報告してくるそう。さすがに「この報告何回目…？」と、スルーする家族も出てきており、投稿者さんもどうコメントすればいいか悩んでいるそうです。今後はもう返信をやめても良いものか、意見を聞きたいそうです。

©︎ママリ

何度目の「歯が抜けた報告」…？返信に困る

義実家のグループLINE



義兄の所には小学1年生の娘さんがいるのですが

義兄と義兄嫁が乳歯が抜けたことを義実家の家族LINEで逐一報告してきます。動画付きで



最初は偉かったねー！生えてきたねー！って

言ってたんですけど、もう何本目…この報告何回目…って感じで流石に言うことも無くなってきて、ここ数回は主人も義姉もオール無視😅

義母と私だけが反応してます😣



言うこと無いけど同じ文章だと義兄嫁が気にするので

返信考えるのに半日くらいかかります



もう私も返事辞めてしまってもいいでしょうか…💦

それとも頑張った方がいいですかね😭



(本音は辞めたいけど、関係悪化するのも嫌なので、客観的なご意見が聞きたく質問しました！

宜しければご回答よろしくお願いします🙇‍♀️) 出典：

qa.mamari.jp

義兄夫婦にとっては、わが子の成長はうれしいものです。



しかし、投稿者さんにとっては、義家族のことであり、正直なところそこまで興味がない話題ですよね。返信をやめるタイミングというのは難しいですし、なかなか勇気がいることでしょう。



今後も付き合いがあることを考えるなら、何パターンかの返信をローテーションさせて返信するのが角が立たないように思います。ですが、「そこまでしなきゃいけないのか」という疑問も残りますよね。少しずつ返信を遅くしていき、いずれ返信をやめられるようにしていってみるのも一つの方法かもしれません。

興味のない報告への返信にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

👍

みたいなちょっと可愛いスタンプにするのはどうでしょう🤣 出典：

qa.mamari.jp

私ならスタンプと｢またお姉ちゃんになったねー☺️｣と返しますかね( ˆ-ˆ )いつも似たような文章でもいいと思いますよ😊笑 出典：

qa.mamari.jp

無理に文章を考えず、スタンプでいいのでは…という意見も。



スタンプなら、種類がたくさんありますし、余計なことを考えずに送ることができますよね。同じ報告なのですから、似たような返信になってしまうのは仕方のないこと。あまり気にせずに当たりさわりのない返信を送るというのも良さそうです。



返信が来ない、来ても何だか以前と違う…と、義兄夫婦が気付いてくれることが一番ですが、気付くまでには時間がかかるかもしれません。義家族との仲を考えると、無視はしたくないと思う投稿者さんの気持ちも理解ができます。しかし、ストレスを感じるようであれば、何回かに一回は「スルーする」というのも大事なことだと思います。



LINEでは返信せずとも、直接顔を合わせた時に「そういえば歯抜けたんだね」と話をすれば十分な気もします。どう思われるかを気にし過ぎると、疲れてしまいますよね。ほどよい距離感で、お互い心地の良い関係を築けるといいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）