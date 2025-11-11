いま牛肉のなかでも「交雑牛」と呼ばれる牛の人気が高まっています。仕入れ数を増やしているスーパーもあるということで、どのような特徴があるのか取材しました。

■和牛に“脂っこい”との声 交雑牛を使用

日に日に寒くなるなか、恋しくなるのが鍋。ぜいたくしたい日にぴったりなのが、すき焼きです。

ナガラミリゾートSOSA 伊藤さん

「地元（千葉県）匝瑳市でとれる交雑牛の若潮牛、脂が少なめなのでお肉の味がしっかり出ている」

実は、使われている牛肉は交雑牛。あまり聞き慣れない牛の種類ですが、主に父親は和牛。母親は国産の乳牛、ホルスタインから生まれた牛のことです。

この宿泊施設では、すき焼きにサシが多い和牛を使うと“脂っこい！”という声がお客さんからあったため、和牛よりもさっぱりしている交雑牛を半年前から使用。

千葉県では酪農が盛んで乳牛を多く育てていることもあり、交雑牛などの販路拡大に力を入れているといいます。

■“味と価格のいいところどり”長引く物価高で人気に

この交雑牛は都内のスーパーでも販売されています。日本テレビが訪ねたスーパーでは、栃木県産の交雑牛を発見。

マミーマートTOP！精肉部 大塚善将部長代行

「この店舗の7割ぐらいが交雑牛の霧降高原牛」

和牛のうま味も感じられつつ、価格についても和牛と比べ、卸売平均価格が1キロあたり1000円近く安いのです。まさに“味と価格のいいところどり”な交雑牛。お客さんも…

交雑牛購入（60代）

「脂が多すぎずいい」

交雑牛購入（50代）

「このボリュームでこの値段。安いなと思って選んだ。助かりますね。主婦の味方です」

このスーパーでは、交雑牛を1頭買いしているため、希少部位を安く販売可能になっています。黒毛和牛は100グラムで698円。それに対して交雑牛は498円と、200円安く販売していました

マミーマートTOP！精肉部 大塚善将部長代行

「売り上げは去年の2倍に増えています。いま、物価高のなかでは交雑牛、昨年よりよく売れていると思う」

長引く物価高で“和牛には手が出せない”という人にいま、交雑牛が人気だというのです。

「買えますよね、この値段だと」

交雑牛購入（60代）

「お値段安めで、おいしそうだったらいいかな」

いま、交雑牛は様々な場所で販売され始めています。

キッチンオリジンは、今月から交雑牛のすき焼き弁当を販売。精肉専門店ニュー・クイックも今月、クリスマスにぴったりな交雑牛のローストビーフを商業施設などで販売しています。

■「和牛に比べれば強い」生産者にもメリット

交雑牛、生産者にもメリットがあります。日本テレビは栃木県へ向かい、1200頭ほどの交雑牛を育てている手塚畜産に話を聞きました。

手塚畜産 手塚正代表

「和牛に比べれば強いですよ」

交雑牛は和牛に比べて病気に強いといいます。さらに、子牛の価格も安いため、栃木県のJAはブランド力を向上させ首都圏を中心に販売していきたいということです。

手塚畜産 手塚正代表

「少しでも頭数を増やしていきたい」

物価高が続くなか、交雑牛はどこまで広がりをみせるのでしょうか。