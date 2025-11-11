心ときめく♡ハートブレッドアンティークのクリスマスパンコレクション2025

まるで絵本から飛び出したような愛らしさ♡全国の「ハートブレッドアンティーク」では、2025年12月1日(月)より、クリスマス限定のパンが登場します。今年は“サンタ”や“スノーマン”の可愛いモチーフに加え、ショートケーキ風デニッシュやりんごのキャラメリゼリングまで、多彩なラインナップが勢ぞろい。見た目も味も楽しめる、冬のご褒美パンが登場です♪

ハートブレッドアンティークのクリスマスがやってくる！

ハートブレッドアンティークが届ける2025年のクリスマスは、笑顔がこぼれるような可愛いパンがテーマ。

定番人気の『スノーマン』や、新登場の『ショートケーキデニッシュ』など、見た目にも楽しい4つのラインナップが登場します。

おひげまで手作りの『サンタパン』は、チョコクリーム入りの優しい味わい。クリスマスの食卓を彩る、思わず写真を撮りたくなるパンたちです♡

とろける甘さ♡限定4商品の魅力をチェック

サンタパン

価格：260円

ほんのり甘い生地にチョコクリームを包んだ、手描きの表情がキュートなパン。メロンパン生地のおひげがサクッと香ばしいアクセントに。

スノーマン

価格：260円

累計販売数12万個※1を突破した人気商品。もっちり生地にチョコを包んだ雪だるまは、お子さまにも大人気。

ショートケーキデニッシュ

価格：360円

あまおういちごクリームとホイップをサンドした新作。甘酸っぱさと香ばしさが絶妙に重なります。

ごろっとりんごのクイニーアマンリング

価格：660円／SSサイズ380円

りんごの果肉感とキャラメリゼのパリッと食感が絶妙♡寒い冬にぴったりのご褒美デニッシュです。

クリスマスの幸せを届けるパンで、心もあたたかく♡

ひとつひとつに職人の想いが込められた、ハートブレッドアンティークのクリスマス限定パンたち。見た目の可愛らしさはもちろん、口にした瞬間に広がるやさしい甘みと香ばしさが、冬の心をほっと癒してくれます。

ご家族や大切な人と過ごす時間に、また自分への小さなご褒美にもぴったり。

今年のクリスマスは、アンティークの魔法のパンでしあわせなひとときを過ごしてみませんか？♪