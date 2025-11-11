¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¡ÖFRDC Remix¡×¤Ï20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë
¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²»¸»¤Ë¤Ï¡¢11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù¤«¤éËÜÊÔ¤Î13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Ãæ¤Ç¤â6¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFRDC Remix¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ20Ê¬¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Blu-ray¡õDVD¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é¥¢¥ó¥³ー¥ë´Þ¤á¤¿Á´ÊÔ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êーÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿Blu-ray¤Ë¤ÏÎ¾¸ø±é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë