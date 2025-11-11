佐藤健、鮮やかなグリーン髪＆デコ出しの“イメチェン”ショットに反響「こんなイケメンおらん」「グリーンヘアーもステキ」
俳優の佐藤健（36）が10日、自身のインスタグラムを更新。現在「TENBLANK」のメンバーとして単独で台北、ソウル、香港、バンコクの4都市をまわるファンミーティングツアーに参加している佐藤は、8日のソウル公演を終え、鮮やかなグリーンの髪色に“イメチェン”しての当日のさまざまな写真を公開した。
【写真】「こんなイケメンおらん」鮮やかなグリーンヘアでのステージ＆舞台裏ショットを披露した佐藤健
佐藤は「Seoul」のコメントとともに、ステージや舞台裏での写真を計18枚アップした。
この投稿にファンからは「こんなイケメンおらん」「健くん グリーンヘアーもステキ」「毎回素敵な写真にドキドキ」「やっぱり健さんのおでこ最高 これからもおでこ見せてください カッコ良さが100倍になっている気がします」「毎回違うステージに挑戦してる姿、カッケーです」「ラストのショットにやられました」などのコメントが寄せられている。
