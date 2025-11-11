鎌田英怜奈、『ガヴ』リゼル衣装で舞台あいさつ「人間の皆さん、ごきげんよう」 念願の幸果とのシーンに喜び
俳優の鎌田英怜奈が11日、都内で行われた、令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』（11月28日から期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【写真】かっこいい…スタイリッシュにWピースする庄司浩平
イベントには、ショウマ／仮面ライダーガヴ役の知念英和、辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役の日野友輔、甘根幸果役の宮部のぞみ、ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役の庄司浩平、リゼル・ジャルダック役の鎌田、本作のゲストキャストの人間界でリゼルと一緒に行動するググナ役の田淵累生、謎の医者・狩藤綾巳役の新木宏典、柴崎貴行監督（※崎＝たつざき）が登壇した。
鎌田はリゼルの役衣装で登場。冒頭のあいさつで「人間の皆さん、ごきげんよう」と“大統領の令嬢”らしく話しかけ、会場から歓声が上がった。本作の見どころについて問われると「本編では大切で大好きだったお父さんとジープがいなくなった。1人ぼっちでさみしいところで終わっていた。『今後のリゼルはどうなっちゃうの？』という声を聞いていたので、Vシネではその後のリゼルについて描かれていますし、本編では見られなかった幸果さんとの関わりも見られて、今まで違ったリゼルを見ていただくことができると思うとうれしいです。ずっと幸果さんと撮影したかったので、鎌田英怜奈としてはワクワク楽しく撮影できました」と笑顔を見せていた。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。
