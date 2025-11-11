「くるみちゃんヘアー」「耳つぼジュエリー」Z世代が選ぶ“2025年のトレンド”発表…シニア世代が知っているかも調査

2025年も残り2カ月を切ったが、街の皆さんにハマったものを聞いてみると…。

巣鴨の女性：

万博行ってきました。ミャクミャク。最初はね気持ち悪って思ったけど、やっぱり行ったらかわいくて。



ーーいくら買った？

巣鴨の女性：

全部で1万円ぐらいしてるかもしれない。

そんなミャクミャクもランクインしたのが、Z世代が選ぶ「今年のトレンド」！（SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025）

ビューティー部門のトップは「くるみちゃんヘアー」

カフェ・グルメ部門で1位に輝いたのは…。

10代：

TikTokで出てきて、きょう食べに行こうかみたいな話をしてました。

10代：

自分で具材が選べるから。

「麻辣湯（マーラータン）」。

“薬膳ブーム”を追い風にブームが到来！好きな具材を選ぶことができ、ヘルシーなのもあって人気に火がついた。

一方、おばあちゃんの原宿・巣鴨で聞いてみると…

巣鴨の女性：

寒い季節になりましたので、いいですね。

さらに、「コンテンツ部門」で1位となったのは…

巣鴨の女性：

「国宝」。もちろん見ました。やはり素晴らしい映画でした。



ーーどこが？

巣鴨の女性：

いろんなことを考えさせられて…。

6月の公開からロングラン上映が続く、映画「国宝」。

興行収入は170億円超えを記録し、一大ブームとなっている。

巣鴨の女性：

吉沢亮くんと横浜流星くん、あれだけできるって、どんだけ練習したのかと思うと、すごいと思いました。

一方、ビューティー部門でトップに輝いたのは「くるみちゃんヘアー」。

人気漫画「君に届け」に登場するキャラクターの髪形で、片側のお団子が特徴的！多くの女性が“くるみちゃんアレンジ”を楽しんでいるよう。

20代：

なんかTikTokとかで流れてきて、きょうやったって感じ。

20代：

くるみちゃんヘアーしました！私！アニメに出てくるクルミちゃんってキャラクターがいるんですけど、ハーフアップでお団子するみたいな感じでライブの時にやりました。

一方、巣鴨では…

巣鴨の60代女性：

若いころはしてました。ソバージュ。

「ファッション部門」1位は「耳つぼジュエリー」

「体験部門」では懐かしい「シール帳」の人気が再燃し、3位に。

2位には、お気に入りのぬいぐるみを楽しむ「ぬい活」がランクインした。

そして、栄えある頂点に立ったのは「めじるしアクセサリー」！

20代：

めじるしアクセサリーなら持ってます。ガチャガチャです、全部。

傘やペットボトルなどにつけて、他人の物と差別化するアイテム。

20代：

めっちゃたくさん種類あります、今。個性が出る気がします。

巣鴨の70代男性：

自分たちは緑色の蛍光のテープとか巻いて、わかりやすいようにしてる。

そんな中、“世代間ギャップ”が目立ったのは、「ファッション部門」の1位「耳つぼジュエリー」。

20代：

耳つぼジュエリーはツボを押して、むくみを解消してくれたりとか、ピアスとか怖くて開けられない子たちに人気。

おしゃれを楽しみながら、耳つぼを刺激することができると話題のアイテム。

若い人を中心にじわじわと人気が広がっているが…

ーー「耳つぼジュエリー」って知ってますか？

巣鴨の60代女性：

分からない。知らない。



巣鴨の女性：

耳つぼジュエリーって、あれですか？イヤリングとか、あれですか？

Z世代が「まじでめっちゃ使う」ワードは…

そんな“世代間ギャップ”は、「SNSミーム部門」でも。

人気アーティスト「M!LK」の…「今日ビジュイイじゃん」。

10代：

わたしはたまにテンション高いときとか、え？！今日ビジュイイじゃんみたいな。

「今日ビジュいいじゃん」というワードがTikTokなどでバズり、大人気となった。

巣鴨の70代女性：

わからないなと思って。



ーー予想は？

巣鴨の70代女性：

今日いいじゃんっていうのはわかるけど、ビジュっていうのが…。

さらに、ちょっと刺激の強いこんなワードも！「○○すぎてしぬ」

20代：

「○○すぎてしぬ」は、まじでめっちゃ毎日使います。バイトとかだと、例えば「きょう、客多すぎてしぬ」とか。「かわいすぎてしぬも」あるし、「格好よすぎてしぬ」とか。

世代によって、さまざまな楽しみ方もできる「トレンドワード」。

2026年は、どんな言葉がランクインするのだろうか。

（「イット！」 11月11日放送より）