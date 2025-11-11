「くるみちゃんヘアー」「耳つぼジュエリー」Z世代が選ぶ“2025年のトレンド”発表…シニア世代が知っているかも調査
2025年も残り2カ月を切ったが、街の皆さんにハマったものを聞いてみると…。
巣鴨の女性：
万博行ってきました。ミャクミャク。最初はね気持ち悪って思ったけど、やっぱり行ったらかわいくて。
ーーいくら買った？
巣鴨の女性：
全部で1万円ぐらいしてるかもしれない。
そんなミャクミャクもランクインしたのが、Z世代が選ぶ「今年のトレンド」！（SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025）
ビューティー部門のトップは「くるみちゃんヘアー」
カフェ・グルメ部門で1位に輝いたのは…。
10代：
TikTokで出てきて、きょう食べに行こうかみたいな話をしてました。
10代：
自分で具材が選べるから。
「麻辣湯（マーラータン）」。
“薬膳ブーム”を追い風にブームが到来！好きな具材を選ぶことができ、ヘルシーなのもあって人気に火がついた。
一方、おばあちゃんの原宿・巣鴨で聞いてみると…
巣鴨の女性：
寒い季節になりましたので、いいですね。
さらに、「コンテンツ部門」で1位となったのは…
巣鴨の女性：
「国宝」。もちろん見ました。やはり素晴らしい映画でした。
ーーどこが？
巣鴨の女性：
いろんなことを考えさせられて…。
6月の公開からロングラン上映が続く、映画「国宝」。
興行収入は170億円超えを記録し、一大ブームとなっている。
巣鴨の女性：
吉沢亮くんと横浜流星くん、あれだけできるって、どんだけ練習したのかと思うと、すごいと思いました。
一方、ビューティー部門でトップに輝いたのは「くるみちゃんヘアー」。
人気漫画「君に届け」に登場するキャラクターの髪形で、片側のお団子が特徴的！多くの女性が“くるみちゃんアレンジ”を楽しんでいるよう。
20代：
なんかTikTokとかで流れてきて、きょうやったって感じ。
20代：
くるみちゃんヘアーしました！私！アニメに出てくるクルミちゃんってキャラクターがいるんですけど、ハーフアップでお団子するみたいな感じでライブの時にやりました。
一方、巣鴨では…
巣鴨の60代女性：
若いころはしてました。ソバージュ。
「ファッション部門」1位は「耳つぼジュエリー」
「体験部門」では懐かしい「シール帳」の人気が再燃し、3位に。
2位には、お気に入りのぬいぐるみを楽しむ「ぬい活」がランクインした。
そして、栄えある頂点に立ったのは「めじるしアクセサリー」！
20代：
めじるしアクセサリーなら持ってます。ガチャガチャです、全部。
傘やペットボトルなどにつけて、他人の物と差別化するアイテム。
20代：
めっちゃたくさん種類あります、今。個性が出る気がします。
巣鴨の70代男性：
自分たちは緑色の蛍光のテープとか巻いて、わかりやすいようにしてる。
そんな中、“世代間ギャップ”が目立ったのは、「ファッション部門」の1位「耳つぼジュエリー」。
20代：
耳つぼジュエリーはツボを押して、むくみを解消してくれたりとか、ピアスとか怖くて開けられない子たちに人気。
おしゃれを楽しみながら、耳つぼを刺激することができると話題のアイテム。
若い人を中心にじわじわと人気が広がっているが…
ーー「耳つぼジュエリー」って知ってますか？
巣鴨の60代女性：
分からない。知らない。
巣鴨の女性：
耳つぼジュエリーって、あれですか？イヤリングとか、あれですか？
Z世代が「まじでめっちゃ使う」ワードは…
そんな“世代間ギャップ”は、「SNSミーム部門」でも。
人気アーティスト「M!LK」の…「今日ビジュイイじゃん」。
10代：
わたしはたまにテンション高いときとか、え？！今日ビジュイイじゃんみたいな。
「今日ビジュいいじゃん」というワードがTikTokなどでバズり、大人気となった。
巣鴨の70代女性：
わからないなと思って。
ーー予想は？
巣鴨の70代女性：
今日いいじゃんっていうのはわかるけど、ビジュっていうのが…。
さらに、ちょっと刺激の強いこんなワードも！「○○すぎてしぬ」
20代：
「○○すぎてしぬ」は、まじでめっちゃ毎日使います。バイトとかだと、例えば「きょう、客多すぎてしぬ」とか。「かわいすぎてしぬも」あるし、「格好よすぎてしぬ」とか。
世代によって、さまざまな楽しみ方もできる「トレンドワード」。
2026年は、どんな言葉がランクインするのだろうか。
11月11日放送