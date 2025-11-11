9月に開催された第1回「2026ミスター・ティーン・ジャパン」で初代グランプリに輝いた水戸虹一輝（みと・ないき）さん（17）が、橋本マナミ（41）奈緒（30）らが所属する芸能事務所「アービング」に所属することが11日、分かった。

水戸さんは「グランプリを取った日に、一番にごあいさつに来て頂いた事がとてもうれしく思い、印象に残りました」とし、「面談をさせて頂いて、事務所の皆さまがとても和気あいあいとしていて、とても好印象を持ち、自分もぜひアービングさんにと言う強い気持ちを持ちました！」と所属した理由を振り返った。 今後の目標には「仮面ライダーになって、小さい子に憧れられる俳優になること」を挙げた。また、「僕の演技で、誰かの心を動かせられるような俳優になりたいと思っています！」と意気込みを語った。

「2026ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦の自己PRでも仮面ライダーへの憧れを語り、「日本だけでなく、世界の子どもにも夢を与えたい。グランプリを取って夢への第1歩にしたい」と力強く語っていた。

特技ではブレイキン（ブレイクダンス）を披露。振り付けは自分で考え、最後は特技の“バタフライ”で締めていた。