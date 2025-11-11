保育士の業務負担を減らそうと、中野市の保育園では、通信事業者が開発した「お昼寝」時の新たな見守りシステムが導入されました。



リポート

「今、こちらの部屋では園児たちがお昼寝をしています。それを見守るのが天井にあるカメラが搭載された装置です」



中野市のさくら保育園で活用されているのはお昼寝監視システムその名も「ベビモニ」市とNTT東日本が協力して、9月に導入されました。





その仕組みはこうです。給食のあと、布団を並べてぐっすりお昼寝するゼロ歳の園児たち。その一方で保育士は「乳幼児突然死症候群」をはじめとする窒息死などを防ぐため、寝返りなどで「うつ伏せ」にならないよう5分間隔でチェックしなければいけません。新たな見守りシステムでは天井のカメラが園児の寝相を随時チェックし、タブレットに反映されます。もし「うつ伏せ」になってしまった場合、AIが分析し、アラーム画面が表示されます。さくら保育園 阿部香帆保育士「さらに見守りの目が増えたというか、ベビモニで違う角度から見ているので、精神的な安心感につながっている」園児の安全や保護者の安心だけでなく保育士の負担軽減も図れるといいます。NTT東日本 長野支店まちづくりコーディネート担当松島 敦さん「先生（保育士）たちもアラームが出ることで非常に安心だと思うので、保護者の方も安心、保育士さんも安心できる非常にいいシステム」市とNTT東日本では今後も、保育士の負担を軽減するシステムの導入を検討したいとしてます。