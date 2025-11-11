三月のパンタシア、最新アーティスト写真解禁、12月3日リリースシングルの特典写真も公開！
三月のパンタシアの最新アーティスト写真が解禁、みあの本人ビジュアル写真となっている。
あわせて「あまのじゃくヒーロー」のCD特典デザインが解禁された。
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』EDテーマとなっている「あまのじゃくヒーロー」のCDは12月3日に発売される。●リリース情報
三月のパンタシア 10th Single
「あまのじゃくヒーロー」
12月3日発売
【期間生産限定盤（CD+DVD）】
品番：VVCL-2827〜2828
価格：￥1,980（税込）
※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様
予約はこちら
https://3pasi.lnk.to/1203PKG
＜収録楽曲＞
01 あまのじゃくヒーロー
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
02 うたかたの声
作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku
03 あまのじゃくヒーロー -TV size-
04 あまのじゃくヒーロー -Instrumental-
＜DVD＞
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」ノンクレジットエンディング映像
予約はこちら
https://3pasi.lnk.to/1203PKG
特典情報
楽天ブックス：オリジナルポストカード
セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：オリジナルL版ブロマイド
ソフマップ・アニメガ：オリジナルアクリルコースター
Amazon.co.jp：メガジャケ
三月のパンタシア応援店：「あまのじゃくヒーロー」告知ポスター
※対象店舗
https://www.phantasia.jp/shoplist/251203/
●配信情報
三月のパンタシア
「あまのじゃくヒーロー」
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/TwistedHero
長編小説「君の記憶だけない」インスパイアソング
「うたかたの声」
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice
『君の記憶だけない』発売記念イベント
11月3日（月）タワーレコード錦糸町パルコ店
内容：サイン会とトークショーを予定
詳細はこちら
https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia
小説「君の記憶だけない」特設ページ
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
小説「君の記憶だけない」
著：みあ（三月のパンタシア）
イラスト：朔月八雲
レーベル：双葉文庫パステルNOVEL
発売日：2025.10.15
予価：726円 (本体660円)
判型：A6判
ISBN：9784575590135
＜あらすじ＞
彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──
兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。
『君の記憶だけない』特設サイト
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
関連リンク
三月のパンタシアオフィシャルサイト
https://www.phantasia.jp/