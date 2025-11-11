¡ÚÆÃ½¸①¡ÛÌ±±Ä²½¤«¤é20Ç¯»³¤¢¤¤¤ÎÊÝ°é±à¤Ïº£¡Ä¡ÚÈÓÅÄ»Ô¡Û
ÆÃ½¸¡¢20Ç¯Á°¤ËÃÏ°è½»Ì±¤¬µß¤Ã¤¿ÊÝ°é±à¤Îº£¡¢¤Ç¤¹¡£
ÈÓÅÄ»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¶Á¤¤¤¿100¿ÍÂÀ¸Ý¡£ÀéÂåÊÝ°é±à¤ÎÌ±±Ä²½20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
±à»ù¤Î¤Û¤«¡¢Â´±àÀ¸¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÝ°é±à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÀéÂåËÌ¤Ð¤ä¤·¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÆîÅìÉô¡¢»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ëÀéÂåÊÝ°é±à¡£±à»ù¤Ï37¿Í¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÊÝ°é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Î¢»³¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢±à»ù¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â
¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
¡Ö¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¤È¤«¡×
¤â¤È¤â¤È¸øÎ©¤À¤Ã¤¿ÊÝ°é±à¤òÃÏ°è½»Ì±¤¿¤Á¤¬Ì±±Ä²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
ÀéÂåÊÝ°é±à ß·ÅÄÍµ»Ò±àÄ¹
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¡¹¤â¤ß¤ó¤ÊÁ´°÷¤¬1Ëü±ß¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×
¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀéÂåÃÏ¶è¤ÎÊÝ°é±à¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿20Ç¯Á°¡Ä¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇÊÝ°é±à¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÂåÃÏ¶è¤Î½»Ì±
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê½Ð»ñ¶â½Ð¤·¤Æ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊÝ°é±à¤Ï¡Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
½»Ì±¤Ë¤è¤ëÌ±±Ä²½¤«¤é20Ç¯¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤ë¡¢»³¤¢¤¤¤ÎÊÝ°é±à¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ½¸②¤Ø