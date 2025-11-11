サッカー日本代表は１１日、千葉市内で国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）に向けた練習を行った。合宿２日目のこの日は、海外組を含めた全員が代表活動に合流した。ヘアスタイルを丸刈りに一新したＭＦ藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）は室内で調整。「気分です。なんかそりたくなった」と変化の理由を説明すると「（次戦は）まずは勝ちにこだわりながらやれたら」と意気込んだ。

来年６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯まで残りわずか。今月の２試合と３月の活動がＷ杯のメンバー発表前最後の活動となる。「時間が短いのは確かですし、やれることも限られていると思う。頑張りたい」。パリ五輪世代の主将は今季移籍したドイツ１部ザンクトパウリで全１０試合に先発出場。チームはリーグ戦で７連敗を喫しているが、個人では「攻撃のところは、すごく自信がついてきたところが多い」と語る。

今回の活動ではパリ五輪で共闘したＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）が初招集された。五輪では好セーブを連発することから、“国防ブライアン”とも評された守護神について「結構こういうところでは緊張しいというか、自分が出せる場だとうるさいんですけど、（ここでは）小声で話しかけてくる感じ。心配性ですし、あいつは」と、少し気がかりな点はありながら「でも、打ち解けられたらすぐなじめると思うので、早く彼のキャラクターをここでも見たい」と期待した。