■これまでのあらすじ

母に結婚と海外移住を反対されてしまい、傷ついた凛。その裏で、弟は社長令嬢との交際中に持ち上がった同棲話をきっかけに、生活資金を得ようとFXを始める。初取引で成功し自信をつけた弟は、順調に資金を貯め母に同棲を報告。しかし、帰省した姉の結婚と海外移住の話を聞き、再び劣等感を抱くように。そんな中、デート中に彼女から同棲後の家事分担について持ちかけられ、焦り出すのだった。



■家事なんてしたことない…どう乗り切る!?

■ついに同棲スタート！家事って楽勝じゃんずっと実家暮らしだった弟は、家事スキルゼロ。得意な家事を聞かれても、下手に嘘をつけばすぐにバレると分かっていました。そこで正直に「何もできない」と打ち明け、「頑張りたいから教えてほしい」と素直に頼みます。そんな弟に、彼女は笑顔で「いいよ」と応えてくれました。こうして始まった同棲生活。やってみると家事は思ったより簡単で、弟は「これなら結婚まで順調に進みそうだ」とすっかり油断していたのでした――。(福々ちえ)