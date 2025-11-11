◆プロボクシング ▽５４・５キロ契約８回戦 〇岡聖（１回ＴＫＯ）ジラワット・プロムマー●（１１日、東京・後楽園ホール）

２０２３年度国体バンタム級王者の岡聖（２３）＝大橋＝が、ジラワット・プロムマー（２４）＝タイ＝を１回２分５０秒ＴＫＯで下し、デビューから２戦連続初回ＫＯ勝利を飾った。

チラワットの戦績は７勝（４ＫＯ）３敗。

出だしから左フック、左ボディー、右ストレートを次々にヒットさせ、相手のパンチは「ちょっと多めに使った」というブロッキングでシャットアウト。右アッパーで片膝をつかせてダウンを奪うと、再開後に右ストレートで顔面をとらえたところでレフェリーが割って入った。

今年４月２２日のデビュー戦（６回戦）は、わずか４２秒で初回ＫＯ勝ち。「とりあえず勝てたんで良かった。次につながるので」と喜ぶ一方で、「もっと長いラウンドをやりたかったですね。いっぱい準備をしてきたので。判定勝ちしたい気持ちです。きょうの目標は判定で勝つということだったので」と苦笑。連続初回ＫＯ記録には「まだ２試合ですけどね、３試合目から言えるかな。まだまだ、そこはあんまり意識しない方がいいかな」と述べた。

デビューイヤーの２０２５年を、２戦とも初回ＫＯ勝ちでクリア。次戦へ向け「できるだけ被弾を少なくして、クリーンヒットで上回って勝てれば。次こそ判定で勝ちに行きます」と冗談交じりに話し、「まだ２戦で２ラウンドなんで、ラウンド数を経験したいです。いきなりタフで倒れない相手とやるのは心配じゃないですか。練習とは全然違うので、試合でも経験しておきたい」と続けた。

リング上のインタビューでは、今後について「組まれた試合を１試合ずつクリアしていけば、タイトルも自然と見えてくると思う。目標はもちろん世界チャンピオン。その先、偉大なチャンピオンを目指します」と高らかに宣言した。

岡は、岡山・倉敷市出身。関西高から駒大に進学。２３年に国体バンタム級で初優勝した。昨年の関東大学リーグ戦１部でフェザー級階級賞も獲得。アマチュアで５０戦４０勝（７ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、今年２月にＢ級（６回戦）のプロテストに合格した。４月のデビュー戦前には、米ラスベガスでのラモン・カルデナス（米国）との防衛戦を控えていた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とも６ラウンドのスパーリングを行った。弟は日本フライ級１３位の岡朱里（２１）＝ワタナベ＝。