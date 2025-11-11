『ワンピース』後ろの人物にも注目！ゾロの誕生日イラスト「センス良すぎ」「私の本命！」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の登場キャラ・ゾロが、本日11月11日に誕生日を迎えた。これを記念して作品公式Xにてイラストが投稿された。
【画像】後ろにミホーク！刀を抜くゾロ 公開された誕生日イラスト
イラストには刀を抜くゾロが描かれており、後ろにはミホークの姿を見ることができる。迫力ある一枚にネット上では「ずっっと私の本命！ゾロは推しって言うか大好きな人です、本当に」「画像選びのセンス良すぎやん かっこよすぎやて」「めっちゃかっこいい」などと興奮する声が出ている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
