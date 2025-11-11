高市首相（自民党総裁）は１１日の衆院予算委員会で、デフレ脱却宣言について「発出を目指す」と意欲を示し、経済指標を注視する考えを示した。

衆院議員の定数削減では、衆院議長の下に設置された与野党協議会での議論を「選択肢の一つ」とし、与野党間の合意形成を図る姿勢を強調した。

首相はデフレ脱却を「物価が持続的に下落する状況を脱して再び戻る見込みがない」と定義した上で、「物価は上昇を続けてデフレの状況にはないが、脱却とは言えない」との現状認識を示した。宣言の検討では「物価基調や賃金上昇の持続性といった背景を総合的に考慮して慎重に判断する必要がある」と述べた。

衆院議員の定数削減を巡っては、「各党、各会派と真摯（しんし）に議論を重ねる」として、衆院選挙制度のあり方を検討するため議長の下に置かれた与野党協議会の活用に言及した。

また、売買春を巡る買春側への規制強化を求められた首相は、「売春の相手方に対する処罰の必要性ということで検討を指示する」と述べ、平口法相に検討に入るよう、その場で求めた。参院では１２〜１４日の日程で予算委員会が開かれる。