高市総理にとって初の国会論戦となる代表質問が行われるなど、新政権が本格的に始動しました。

10月21日の発足から約2週間、自民党で政治制度改革全般を議論する「政治制度改革本部」の本部長に就任した加藤勝信さんに、高市政権の滑り出しの評価や、今後の重要課題について話を聞きました。（11月8日放送）

「非常にうまく私はスタートしたんじゃないか」

――高市総理にとって、初の国会論戦となる代表質問も行われました。発足から2週間ほど経ちましたが、高市政権のスタートについてどのように感じていらっしゃいますか？

（加藤勝信議員）

「はい。まず10月21日に高市政権がスタートいたしました。それに至る間、公明党の離脱、残念ながら26年間一緒にやってまいりましたけれども、そして他方で維新との連立という、こうした中でスタートしました。そして何と言っても最初は外交でしたね」



「トランプ大統領が訪問されたり、あるいは韓国において、中国、あるいは韓国との首脳会談、非常にうまく私はスタートしたんじゃないかと思っております」



「国会においても、ご本人の言葉を入れながら、的確に答弁をされておられる。非常に安心感を持って見ているところであります」

――良いスタートを切っているとご覧になっているのですね。



（加藤勝信議員）

「はい」

「経済あっての財政という考え方」

――高市総理は「責任がある積極財政」を掲げています。前政権では財務大臣を務めていた加藤さんは、これについてどう思われていますか？



（加藤勝信議員）

「総理も『財政の事情を勘案しなくてもいい』なんてことは全く言ってないということであります」



「一方で財政再建、あるいは財政の健全化、これをしっかり認識しながら、一方では経済をしっかり回していく」



「財政あっての経済ではなくて、経済あっての財政という考え方、これは従前からも取ってきたところでありますんで」



「それらを踏まえながら、そして今必要な特にインフレの中における物価対策と共にですね、日本の経済をより強くしていくためにどういった分野に投資をしていくのか」



「そして、民間のお金だけではなくて、今世界的にも政府が一緒になって投資をしているっていう、こういう流れでありますから、そういった分野にどう集中的にですね、投資をして、日本の経済を強いものにしていくのか、それが問われていると思います」

「しっかりと議論を進めていく必要がある」

――加藤さんは、政治制度全般を議論する「政治制度改革本部」の本部長に就任されました。日本維新の会は議員定数の削減を求めていますが、この点についてはいかがでしょうか？

（加藤勝信議員）

「政治改革、ということでありますから、議員定数のみならず政治資金と幅広い点が政策合意にも書かれております」



「衆議院の定数削減については、1割を目標に削減するということで、令和7年の臨時国会、まさに今開かれている臨時国会に議員立法の法案を提出し、そして成立を目指す合意をしているわけであります」



「定数については、いろんな議論があります。また党の中でも議論していかなきゃいけないと思っておりますんで」



「しっかりと議論をしながら、一方で政策合意がありますから、それを踏まえた対応ができるように、一生懸命努力をして汗をかいていきたいというふうに思っています」

――しっかりと皆さんと議論した上で進めていきたいというところでしょうか？



（加藤勝信さん）

「そうですね。もちろん自民党の中での議論、そして与党ということで維新との議論、そしてさらに国会、特に国会議員にかかる話ですから、それは以外の党も含めたしっかりとした議論を進めていく必要があると思います」